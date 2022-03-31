Haberler Yaşam Haberleri Hayalet-2 operasyonunda 8 tutuklama
Giriş Tarihi: 31.3.2022 19:55 Son Güncelleme: 31.3.2022 20:23

Hayalet-2 operasyonunda 8 tutuklama

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Hayalet-2 operasyonunda 8 tutuklama

Konya merkezli 5 ilde gerçekleştirilen Hayalet-2 operasyonunda sosyal medya hesaplarını ele geçirdikleri kişilerin listelerindeki arkadaşlarına yüksek kazanç vaat ederek para isteyen ve aldıkları kimlik bilgileri ile mağdurları tehdit edip şantaj yaparak 9 milyon TL dolandıran 1’i kadın 8 şüpheli tutuklandı.

Kulu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Hayalet-1 operasyonunda 7 Aralık 2021 tarihinde, 'örgütlü olarak nitelikli dolandırıcılık suçunu bilişim sistemleri kullanarak işlemek, banka ve kredi kartının kötüye kullanılması, tehdit ve şantaj' suçlarını işledikleri tespit edilen toplam 22 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen Hayalet-1 operasyonunda 18 şüpheli yakalanmış, 15 şüpheli tutuklanmıştı.

Hayalet-2 operasyonu kapsamında ise iki gün önce Konya merkezli 5 ilde 14 şüpheliyi yakalamaya yönelik operasyon gerçekleştirildi. Gözaltına alınan 8 şüphelinin çeşitli yöntemlerle sosyal medya hesaplarını ele geçirdikleri kişilerin arkadaş listelerinde bulunan kişilere, yüksek kazanç vaat ederek para istedikleri, mağdurlardan aldıkları kimlik bilgileri ile tehdit ve şantajda bulunarak 9 milyon TL dolandırdıkları belirtildi. Konya İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kulu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince işlemleri tamamlanan F.K., Y.Y., M.Ü., H.D., D.A., G.A.Ö., E.Ç., Y.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Bakan Vedat Bilgin'den dikkat çeken asgari ücret açıklaması! Asgari ücret Temmuz zammı olacak mı?
Son dakika: Başkan Erdoğan Özbekistan dönüşü duyurdu: Döner dönmez Putin ve Zelenskiy'le görüşeceğim
Son dakika haberi: Putin tarih verdi, kararnameyi imzaladı: 'Ruble' hamlesi Avrupa'da tedirginlik yarattı
SON DAKİKA HABERİ: Meteoroloji'den kırmızı alarm! Kuvvetli geliyor: Pencerelerinizi kapalı tutun
Son dakika! Abdurrahim Albayrak SABAH Spor'a konuştu! Galatasaray başkanlığına aday olacak mı?
Her şeye maydanoz ama… Şahan Gökbakar’ın eleştiriye tahammülü yok!
Son dakika | NATO'dan Rusya Ukrayna müzakereleri için Türkiye'ye teşekkür...
SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu A Haber canlı yayınında duyurdu: Putin'in Türkiye'ye gelmesini bekliyoruz
Bağcılar'daki vahşette yeni detaylar! Önce arkadaşını, sonra eşini katledip canına kıymıştı
Seren Serengil takipçisini affetmedi! ‘’Gülben tedavisi ol bence’’
ARKADAŞINA GÖNDER
Hayalet-2 operasyonunda 8 tutuklama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA