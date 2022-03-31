Hayalet-2 operasyonunda 8 tutuklama

Kulu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Hayalet-1 operasyonunda 7 Aralık 2021 tarihinde, 'örgütlü olarak nitelikli dolandırıcılık suçunu bilişim sistemleri kullanarak işlemek, banka ve kredi kartının kötüye kullanılması, tehdit ve şantaj' suçlarını işledikleri tespit edilen toplam 22 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen Hayalet-1 operasyonunda 18 şüpheli yakalanmış, 15 şüpheli tutuklanmıştı.

Hayalet-2 operasyonu kapsamında ise iki gün önce Konya merkezli 5 ilde 14 şüpheliyi yakalamaya yönelik operasyon gerçekleştirildi. Gözaltına alınan 8 şüphelinin çeşitli yöntemlerle sosyal medya hesaplarını ele geçirdikleri kişilerin arkadaş listelerinde bulunan kişilere, yüksek kazanç vaat ederek para istedikleri, mağdurlardan aldıkları kimlik bilgileri ile tehdit ve şantajda bulunarak 9 milyon TL dolandırdıkları belirtildi. Konya İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kulu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince işlemleri tamamlanan F.K., Y.Y., M.Ü., H.D., D.A., G.A.Ö., E.Ç., Y.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.