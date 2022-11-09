Hayalet Çetin yakalandı! 61. suçunda yakayı ele verdi

Bakırköy'de geçtiğimiz hafta devriye yapan ilçe ekipleri şüpheli bir araca 'Dur' ihtarında bulundu. Ancak araç hızla olay yerinden kaçmaya başladı. Polis ekipleri hemen peşine düştü kısa bir kovalamacanın ardından araç yakalandı. Araçta bulunan şüpheliler Çetin D., Emrah B. ve Metin Ö. gözaltına alındı. Araç içerisinde yapılan kontrollerde lüks araçlara ait ve çalıntı olduğu değerlendirilen hayalet ekranlar bulundu. Şüpheliler işlemleri yapılmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine getirildi.

5 AYRI ARAÇTAN ÇALMIŞLAR

Burada yapılan incelemelerde gözaltına alınan şahısların aracında bulunan malzemelerin, Beylikdüzü, Avcılar ve Bakırköy ilçelerinde 5 ayrı otodan hırsızlık olayı neticesinde çalınan ürünler olduğu anlaşıldı. 1 oto hırsızlığı ve 5 otodan hırsızlık olayına karışan 3 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden Çetin D'nin daha önceden de 60 adet suç kaydının olduğu, Emrah B.'nin ise 23 adet suç kaydının olduğu ve Metin Ö.'nün ise 4 suç kaydının olduğu öğrenildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.