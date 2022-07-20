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Giriş Tarihi: 20.7.2022 12:01 Son Güncelleme: 20.7.2022 12:25

Hayalet ekran hırsızı yakalandı

İstanbul Kartal'da park halindeki milyonluk aracın camından içeri girip "hayalet gösterge" olarak bilinen kontrol panelini çalan şüpheli yakalandı. Şüphelinin otomobile girerek kontrol panelini çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Hayalet ekran hırsızı yakalandı

Kartal, Uğur Mumcu Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde park ettiği otomobilinden "hayalet gösterge" olarak bilinen kontrol panelini çalındığını fark eden M.S. durumu polise bildirdi. Çevredeki güvenlik kameralarını izleyen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, otomobilden kontrol panelini çalan şüphelinin Emre D. olduğunu tespit etti. Emre. D. Maltepe'de gözaltına alındı. Şüpheli Emre D.'nin daha önceden 15 suç kaydı olduğu belirlendi. Emre D. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelinin otomobilden kontrol panelini çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, park halindeki otomobilin yanına yaklaşan kişinin ön sağ camı kırarak aracın içine girdiği, kontrol panelini çalarak arka kapıdan çıktığı görülüyor. Şüpheli, kendisini bekleyen suç ortağının motosikletinin arkasına binerek uzaklaştığı görülüyor.

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Hayalet ekran hırsızı yakalandı
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