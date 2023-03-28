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Giriş Tarihi: 28.3.2023 11:34

Hayalet ekran hırsızı yakalandı

İstanbul’un çeşitli ilçelerinde park halindeki lüks araçlardan hayalet gösterge olarak bilinen dijital panelini çaldığı tespit edilen  R.T. (33) gözaltına alındı. Şüphelinin çalıntı plakalı otomobiliyle dolaşarak, hayalet göstergesi olan otomobiller aradığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Hayalet ekran hırsızı yakalandı
Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri İstanbul'un birçok ilçesinde meydana gelen 'Hayalet Gösterge' hırsızlıkları üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmalarda Bağcılar'da park halindeki iki otomobilin hayalet gösterge olarak bilinen dijital panelini çalan bir şüpheli tespit edildi. Ekipler güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek şüphelinin otomobiliyle dolaştığı ve hırsızlık yapacak araç aradığını belirledi. Polis bu görüntüleri kullanarak kimliğini tespit ettiği şüpheli R.T.'yi gözaltına aldı. Hırsızlık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelinin daha önceden 17 suç kaydı olduğu belirlendi. R.T. hakkında Bayrampaşa'da iki otomobilden hırsızlık ve bir plaka hırsızlığından işlem yapıldı. R.T. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Hayalet ekran hırsızı yakalandı
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