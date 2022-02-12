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Giriş Tarihi: 12.2.2022 13:22 Son Güncelleme: 12.2.2022 13:58

Hayalet ekran hırsızları yakalandı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Hayalet ekran hırsızları yakalandı

İstanbul’un çeşitli ilçelerinde  park halindeki lüks otomobillerin yanına araç park edip camdan cama hayalet ekran çalan hırsızlar yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Kağıthane, Eyüpsultan ve Gaziosmanpaşa'da meydana gelen lüks otomobillerin içinden yapılan hırsızlık olayları üzerine soruşturma açıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yapılan soruşturmada şüphelilerin bazı olaylarda güvenlik kameralarına yakalandığı tespit edildi. Görüntülerde şüphelilerin hırsızlık yapacakları araçların yanına kendi araçlarıyla yaklaştıkları bir kaç dakika içinde hırsızlığı gerçekleştirip uzaklaştıkları görüldü.

İstanbul'da lüks otomobillerin hayalet ekranlarını çalan hırsızlar kamerada!

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından kimlikleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonda Samed Ç.(23), Adem B.(20) ve Muhammet Ö.(21) gözaltına alındı. Şüphelilerin polis kayıtları göre Samed Ç.'nin daha önceden 17 kez, Adem B.'nin 19 kez, Muhammet Ö.'nün de 17 kez gözaltına alındığı belirtildi. Soruşturma sonucunda 6 otomobilden hayalet ekran olarak bilinen elektronik sistemleri ile bir araçta buldukları 25 bin lira değerindeki kol saatini çaldıkları tespit edilen şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler tutuklanarak Metris cezaevine teslim edildi.

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Hayalet ekran hırsızları yakalandı
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