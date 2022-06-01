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Giriş Tarihi: 1.6.2022 11:42

Hayalet ekran hırsızları yakalandı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Hayalet ekran hırsızları yakalandı

İstanbul Avcılar ve Küçükçekmece’de kapılarını açtıkları lüks araçların hayalet ekranlarını çalan hırsızlar yakalandı. Şüphelinin hırsızlık yaptıkları anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Avcılar ve Küçükçekmece'de 30 Mart 2022 tarihinde park halindeki iki lüks otomobilden hırsızlık yapıldı. Şüpheliler otomobillerin kapılarını açıp "Hayalet Ekran" olarak bilinen sistemlerini çalarak kaçtı.

Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olaylarla ilgili başlatılan çalışmada hırsızlık anlarının güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği belirlendi.

Görüntülerde bir araçla park halindeki lüks araca yanaşan hırsızların, güpegündüz çevredeki kalabalığa aldırmadan hırsızlığı yaptıktan sonra kaçtıkları görüldü.

Hırsızlık Büro Amirliği kimliğini tespit ettiği şüphelilerden Selçuk Y.(19) Esenyurt'ta yakalandı. Şüphelinin daha önceden 6 suç kaydı olduğu belirlendi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

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Hayalet ekran hırsızları yakalandı
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