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Giriş Tarihi: 24.1.2023 11:29

Hayalet ekran hırsızları yakalandı

İstanbul’da son 2 ayda 25 lüks aracın camını kırıp tanesi 100 bin lirayı bulan hayalet ekranlarını çalan 4 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı. Yakalanan şüphelilerin çok sayıda suç kayıtları olduğu ortaya çıktı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Hayalet ekran hırsızları yakalandı

İstanbul'da 30 Kasım'dan bu tarafa park halindeki otomobillerin kimisinin kapılarını açarak kimisinin de camını kırarak hayalet ekran, hava yastığı ve bazı elektronik sistemlerini sökerek çalan şüphelileri yakalamak için operasyon yapıldı.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili yaptıkları çalışmada şüphelilerin hırsızlık yaptıkları anlarda güvenlik kameralarınca görüntülendiğini tespit etti. Görüntülerde kullandıkları araçla park halindeki lüks otomobillerin yanına yaklaşan şüphelilerin dakikalar içinde hırsızlığı gerçekleştirerek kaçtıkları görüldü.

HER BİRİ SUÇ MAKİNASI ÇIKTI

Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından kimlikleri tespit edilen şüpheliler F.T.(17), İzzethan Ş.(18), Muhammet E.O.(20), Hakan T.(21), 20 Ocak Cuma Günü Sultangazi ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelilerden F.T.'nin daha önceden 35, İzzethan Ş.'nin 31, Hakan T.'nin 38, Muhammet E.O.'nun ise 31 suç kayıtları olduğu tespit edildi.

Şüphelilerle birlikte 1 tabanca ve 34 mermi ele geçirildi. Soruşturma sonucunda 30 Kasım 2022'den bu yana 25 otomobilden hırsızlık yaptıkları belirlenen 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Hayalet ekran hırsızları yakalandı
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