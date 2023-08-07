Hayalet ekran hırsızları yakalandı

Küçükçekmece, Esenler, Bayrampaşa, Başakşehir ilçelerinde meydana gelen otomobilden hırsızlık olayları üzerine polis tsoruşturma başlattı.

Şüphelilerin otomobillerin 'Hayalet Ekran' olarak bilinen elektronik donanımlarını çaldığı belirlendi. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin bazı olaylarda güvenlik kameraları tarafından görüntülendiğini belirledi.

Görüntülerde park halindeki otomobillerin yanına yaklaşan şüphelilerin, yan camları kırarak otomobilin içine girdikleri, birkaç dakika içinde hırsızlığı gerçekleştirip kaçtıkları belirlendi.

Polis kimliklerini tespit ettiği şüphelileri yakalamak için operasyon düzenledi. Esenyurt'ta düzenlenen operasyonda olayları gerçekleştirdikleri iddia edilen şüpheliler İzzethan Ş.(19), Orhan K.(29), Muhammet E.O.(20), Mert D.(18) gözaltına alındı. Şüphelilerin suç ortağı olduğu iddia edilen Orhan Y.'nin ise, (23) başka bir suçtan cezaevinde olduğu tespit edildi. Hırsızlık Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüphelilerin çeşitli suçlardan emniyette kayıtları olduğu belirlendi. İzzethan Ş.'nin daha önce 69, Orhan K.'nin 21, Muhammet E.O'nun 66, Mert D.'nin ise 41 suç kaydı olduğu tespit edildi. Soruşturma sonucunda şüphelilerin 7 adet hayalet ekran hırsızlığı, iki adet plaka hırsızlığı ve bir evden hırsızlık ile bir otomobil hırsızlığı olaylarının failleri olduğu ortaya çıktı. Şüpheliler polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.