Hayalet ekran hırsızları yakalandı

Bağcılar, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Avcılar ve Güngören ilçelerinde otomobillerden yapılan hırsızlıklar üzerine polis tarafından soruşturma başlatıldı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada şüphelilerin bazı olaylarda güvenlik kameralarınca görüntülendiğini belirledi. Görüntülerde çalıntı olduğu anlaşılan bir otomobille olay yerine geldikleri tespit edilen şüphelilerin, birkaç dakika içinde hırsızlığı gerçekleştirip kaçtıkları görüldü. Polis, kimliklerini tespit ettiği şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Şüpheliler Fikret G.(24) ile H.Y.(15) polis tarafından gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerden Fikret G.'nin 42 suç kaydı bulunduğu ayrıca 6 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, soruşturma sonucu şüphelilerin Bağcılar'da 2, Beylikdüzü'nde 2, Büyükçekmece, Avcılar ve Güngören'de 1 olmak üzere 7 hırsızlık olayı gerçekleştirdiklerini belirledi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.