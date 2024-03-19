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Giriş Tarihi: 19.3.2024 09:57

Hayalet ekran hırsızları yakalandı

İstanbul’un birçok bölgesinde park halindeki otomobillerin hayalet ekran olarak bilinen elektronik donanımlarını çalan 2 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin hırsızlık yaptıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Hayalet ekran hırsızları yakalandı

Ümraniye, Çekmeköy ve Esenler ilçelerinde meydana gelen hırsızlık olayları üzerine polis ekipleri soruşturma başlattı. Park halindeki lüks otomobilleri kendilerine hedef seçen şüphelilerin, birkaç dakika içinde hırsızlığı gerçekleştirerek kaçtıkları belirlendi.

Şüphelilerin gerçekleştirdiği bazı hırsızlıklar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin çalıntı plaka takılı araçla, lüks otomobillerin yanına yanaşarak hırsızlığı gerçekleştirdikleri görüldü.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışma sonrasında Esenler'de düzenledikleri operasyonda şüpheliler Berke Miraç B. (20), ve İzzethan Ş.'yi (20) gözaltına aldı.

Şüphelilerden İzzethan Ş.'nin daha önceden 82 suç kaydı bulunduğu ayrıca 6 ayrı dosyadan arandığı ortaya çıktı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Hayalet ekran hırsızları yakalandı
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