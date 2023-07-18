Hayalet ekran hırsızlarını çekiçle kovaladı

Esenyurt'ta 12 Temmuz'da H.R.Y.'ye ait otomobilin camını kıran hırsızlar, aracın elektronik sistemini çalarak kaçtı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan çalışmada şüphelilerin kullandığı otomobilin izini süren polis, olaya karışan Özgür K.(28), Emir K.(19), Bektaş G.(18), Polat Y.(18)'yı gözaltına aldı.
Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Özgür K.'nın 22, Emir K.'nın 16, Bektaş G.'nin 60, Polat Y.'nin ise 9 suç kaydı olduğu belirlendi.
ÇEKİÇLE KOVALADI
Görüntülerde camı kırarak otomobilin içine girmeyi başaran şüphelilerin birkaç dakika içinde hırsızlığı gerçekleştirdikleri görüldü.
Bir mahalle sakinin lüks aracın içinden çıkan hırsızları çekiçle kovaladığı anlarda kameralara yansıdı. Hırsızlık Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.