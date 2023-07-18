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Giriş Tarihi: 18.7.2023 13:28

Hayalet ekran hırsızlarını çekiçle kovaladı

İstanbul’un çeşitli ilçelerinde park halindeki lüks otomobillerin "hayalet ekran" olarak bilinen elektronik sistemlerini çalan 4 şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık yaptıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde bir mahalle sakinin çekiçle hırsızları kovaladığı anlar kameralara yansıdı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Hayalet ekran hırsızlarını çekiçle kovaladı

Esenyurt'ta 12 Temmuz'da H.R.Y.'ye ait otomobilin camını kıran hırsızlar, aracın elektronik sistemini çalarak kaçtı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan çalışmada şüphelilerin kullandığı otomobilin izini süren polis, olaya karışan Özgür K.(28), Emir K.(19), Bektaş G.(18), Polat Y.(18)'yı gözaltına aldı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Özgür K.'nın 22, Emir K.'nın 16, Bektaş G.'nin 60, Polat Y.'nin ise 9 suç kaydı olduğu belirlendi.

Polis soruşturması sonucu şüphelilerin Bağcılar, Sarıyer, Sultangazi, Gaziosmanpaşa ve Esenyurt'ta bir çok otomobilin hayalet ekran olarak bilinen sistemlerini çaldıkları belirlendi. Şüphelilerin birçok olayda güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

ÇEKİÇLE KOVALADI

Görüntülerde camı kırarak otomobilin içine girmeyi başaran şüphelilerin birkaç dakika içinde hırsızlığı gerçekleştirdikleri görüldü.

Bir mahalle sakinin lüks aracın içinden çıkan hırsızları çekiçle kovaladığı anlarda kameralara yansıdı. Hırsızlık Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Hayalet ekran hırsızlarını çekiçle kovaladı
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