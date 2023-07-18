Hayalet ekran hırsızlarını çekiçle kovaladı

Polis soruşturması sonucu şüphelilerin Bağcılar, Sarıyer, Sultangazi, Gaziosmanpaşa ve Esenyurt'ta bir çok otomobilin hayalet ekran olarak bilinen sistemlerini çaldıkları belirlendi. Şüphelilerin birçok olayda güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.