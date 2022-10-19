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Giriş Tarihi: 19.10.2022 13:10

Hayalet gösterge hırısızı sevgililer yakalandı

İstanbul Üsküdar’da sokak üzerinde park edilmiş lüks araçların hayalet göstergelerini çalan iki sevgili polis ekiplerince yakalandı. Şüphelilerin olay sırasında kendilerini fark eden güvenlik görevlisinden kaçtıkları anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheliler Gayrettepe emniyetten adliyeye sevk edildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Hayalet gösterge hırısızı sevgililer yakalandı

Üsküdar'da park halindeki otomobillerden hayalet göstergelerin çalınmasıyla ilgili başlatılan çalışmada, güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Görüntülerde park halindeki araca giren hırsızın, araç alarmı çalışınca kontrol için gelen sitenin güvenlik görevlisinden kaçtığı görülüyor.

Polisin çalışmasıyla şüpheliler Alihan K.(26) ile sevgilisi olduğu iddia edilen Damlanur D.(20) gözaltına aldı. Şüphelilerden Alilhan K.'nın 32, Damlanur D.'nin ise 20 suç kaydı olduğu belirlendi. Hırsızlık Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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Hayalet gösterge hırısızı sevgililer yakalandı
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