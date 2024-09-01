Hayalet hırsızlar polisten kaçamadı

İstanbul'da park halindeki lüks otomobillerden 'Hayalet ekran' olarak bilinen elektronik donanımları çalan 3 şüpheli, polisin düzenlendiği operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin, etrafını saran polis ekiplerince yakalanma anlarını ise güvenlik kameraları kaydetti. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince lüks otomobillerden yapılan 'Hayalet ekran' hırsızlıklarına yönelik soruşturma başlatılmıştı. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin bazı olaylarda güvenlik kameralarına yakalandığı tespit edildi. Görüntülerde otomobille olay yerine geldikleri ve iki kişini araçtan inerek elektronik donanımı dakikalar içinde çaldığı görüldü. Güvenlik kameralarını inceleyen polisler, şüphelilerin kullandığı otomobilin plakasını ve kimliklerini tespit etti. Polis şüphelileri suç üstü yakaladı. Şüphelilerden İsmail U.(23)'nün daha önceden 85 tane, Abdullah D.(24)'nin 46 tane, P. K.(17)'nın ise 68 tane suç kaydı olduğu belirlendi.