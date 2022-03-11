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Giriş Tarihi: 11.3.2022 21:25 Son Güncelleme: 11.3.2022 22:58

Hayalet Köy'deki kaçak yapılar mühürlendi

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Hayalet Köy’deki kaçak yapılar mühürlendi

Hayalet köy olarak bilinen her yıl birçok turistin ziyaret ettiği Fethiye'nin Kayaköy Mahallesi'nin de arasında yer aldığı bölgelerde 181 kaçak inşaat tespit edildi. Jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde tespit edilen kaçak yapılar mühürlendi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İmar Kanunu ile Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu ile mücadele kapsamında inşaat faaliyetlerinin denetimi yapıldı. Hayalet köy olarak bilinin Fethiye'nin Kayaköy Mahallesi ile Karakeçiler mahallesinde yapılan denetimlerde 182 yapının yasal mevzuata aykırı olduğu tespit edildi. Söz konusu bölgelerdeki kaçak yapılar, belediye ekipleri tarafından mühürlendi.
Yasal olmayan inşai faaliyetlerinin devamının önlenmesi maksadıyla Kayaköy ve Karakeçiler mahallelerinin giriş ve çıkışları jandarma tarafından gerekli emniyet tedbirleri kapsamında kontrol altında tutulduğu bildirildi.

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Hayalet Köy'deki kaçak yapılar mühürlendi
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