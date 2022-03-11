Hayalet Köy’deki kaçak yapılar mühürlendi

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İmar Kanunu ile Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu ile mücadele kapsamında inşaat faaliyetlerinin denetimi yapıldı. Hayalet köy olarak bilinin Fethiye'nin Kayaköy Mahallesi ile Karakeçiler mahallesinde yapılan denetimlerde 182 yapının yasal mevzuata aykırı olduğu tespit edildi. Söz konusu bölgelerdeki kaçak yapılar, belediye ekipleri tarafından mühürlendi.

Yasal olmayan inşai faaliyetlerinin devamının önlenmesi maksadıyla Kayaköy ve Karakeçiler mahallelerinin giriş ve çıkışları jandarma tarafından gerekli emniyet tedbirleri kapsamında kontrol altında tutulduğu bildirildi.