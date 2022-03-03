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Giriş Tarihi: 3.3.2022 08:31

“Hayalet Kumarhane” operasyonu! Oyun pulları ve kartlarıyla yakalandılar

EMİR SOMER EMİR SOMER
“Hayalet Kumarhane” operasyonu! Oyun pulları ve kartlarıyla yakalandılar

İstanbul’da “Hayalet Kumarhane” olarak faaliyet yürütülen iki adrese baskın yapıldı. Oyun pulları ve oyun kartları bulunan iki adres de mühürlendi.

İstanbul Polisi; Bakırköy Zeytinlik Mahallesi'nde bulunan ve "Dernek" olarak faaliyet yürütülen bir adreste yasa dışı kumar oynatıldığı iddiaları üzerine harekete geçti. Fiziki olarak takibe alınan derneğin giriş ve çıkışları kontrol edildi. Derneğin girişinin otomatik bir kepenkle kamufle edildiği tespit edildi. Adrese baskın yapıldı. Adreste 66 deste oyun kartı, 105 adet oyun pulu ve 100 adet dernek kartı ele geçirildi. Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı olan S.S. ve beş kişinin daha adreste olduğu belirlendi. S.S. hakkında "Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlamak" suçundan yasal işlem yapıldı.

5 KİŞİYE 9 BİN 95 LİRA CEZA KESİLDİ

İstanbul'un Bağcılar İlçesi'ne bağlı Hürriyet Mahallesi'nde ise "Kıraathane" olarak faaliyet yürütülen bir adreste yasa dışı kumar oynayan beş kişi gözaltına alındı. Beş kişiye "Kabahatler Kanunu" kapsamında toplamda dokuz bin 95 lira idari para cezası kesildi. Ruhsatsız olduğu ortaya çıkan iş yerinin işletmecisi M.C. hakkında da "Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlamak" suçundan ötürü yasal işlem yapıldı. "Hayalet Kumarhane" olarak faaliyet yürütüldüğü ve yasa dışı bir şekilde kumar oynatıldığı iddia edilen iki adres de mühürlendi.

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“Hayalet Kumarhane” operasyonu! Oyun pulları ve kartlarıyla yakalandılar
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