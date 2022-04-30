Hayalet Kumarhane’de yakalandılar! 13 bin lira ceza kesildi

İstanbul Polisi; bir iş yerinde yasa dışı kumar oynatıldığını tespit etti. Adres ve çevresinde yapılan incelemelerde; adresin giriş kapısının karşısında gizli bir bölme bulunduğu saptandı. İş yeri içerisindeki gizli bölmeye giren polisler, bir masa etrafında dokuz kişinin yasa dışı kumar oynadığını gördü. Adreste yapılan aramalarda; oyun kartları, oyun pulları ve 12 bin 600 lira ele geçirildi.

Adreste yasa dışı kumar oynayan dokuz kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında 13 bin 624 lira idari para cezası kesildi. Gözaltına alınan iş yeri sorumlusu A.B. hakkında "Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlamak" suçundan adli işlem yapıldı. Ayrıca ruhsatsız olarak faaliyet yürütüldüğü belirlenen adres Zabıta Müdürlüğü Ekipleri tarafından mühürlendi.