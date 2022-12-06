“Hayalet” kumarhanelere seri baskın… Hepsi mühürlendi

Son iki ay içerisinde peş peşe operasyon düzenlenen söz konusu adreslerde bulunan iki bin 90 lira kumar parasına, çeşitli kumar makinelerine, tombala pulları ile tombala kartlarına ve 432 iskambil kağıdına Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından el konuldu. "Hayalet Kumarhane" olarak adlandırılan adreslerin tamamı mühürlendi ve faaliyetlerine son verildi.