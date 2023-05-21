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Giriş Tarihi: 21.5.2023 12:31

Hayali futbolcu olmaktı: 15 yaşındaki Ali Hamza feci şekilde can verdi

Sakarya Adapazarı'nda elektrikli bisiklet ile servis midibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada, Sakarya Futbol Kulübü alt yapı takımının kalecisi Ali Hamza Sümer (15) hayatını kaybetti.

DHA
Hayali futbolcu olmaktı: 15 yaşındaki Ali Hamza feci şekilde can verdi

Feci kaza, dün gece saatlerinde Tekeler Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Hamza Sümer'in kullandığı elektrikli bisiklet, servis midibüsü ile çarpıştı. Kazada Ali Hamza Sümer ağır yaralandı. Sakarya Futbol Kulübünün alt yapı takımında kaleci olan Sümer, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sümer, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtulamadı. Ali Hamza Sümer'in cenazesinin Kaynarca Kızılcaali köyü Ahmetler Camisi'nde öğle namazı sonrası defnedileceği öğrenildi.
Sakarya Futbol Kulübü'nden yapılan paylaşımda, "Çok üzücü bir haberi istemeyerek vermek zorundayız. 2008 doğumlu kalecimiz Ali Hamza Sümer geçirdiği trafik kazasında hakkın rahmetine kavuşmuştur. Sevinçleri, üzüntüleri, oyun hırsı ve mücadeleleriyle sürekli ön planda olan sporcumuzun cenazesi bugün Kızılcaali köyünde öğlen namazında kaldırılacaktır. Ailesinin, arkadaşlarının, kulübümüzün, spor camiasının başı sağ olsun. Mekanı cennet olsun inşallah. Seni unutmayacağız evlat" ifadeleri kullanıldı...

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Hayali futbolcu olmaktı: 15 yaşındaki Ali Hamza feci şekilde can verdi
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