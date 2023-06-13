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Giriş Tarihi: 13.6.2023 10:38 Son Güncelleme: 13.6.2023 10:44

“Hayali İhracat” operasyonu: 5 gözaltı

İstanbul’da düzenlenen 'Hayali İhracat' operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Emir SOMER Emir SOMER
“Hayali İhracat” operasyonu: 5 gözaltı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; "Hayali İhracat" suçuyla ilgili inceleme başlattı. Polonya'da bulunan paravan bir firma üzerinden hayali ihracat yapıldığı tespit edildi. Firma ile yapılan yazışmalar neticesinde söz konusu firmaya Türkiye'den herhangi bir ihracat işlemi yapılmadığı saptandı. Tespitlerle ilgili Gümrük ve Ticaret Bakanlığı görevlileriyle irtibata geçildi ve gerekli incelemenin yapılması ve daha detaylı bir analiz gerçekleştirilmesi istendi. Düzenlenen faturaların ve kurulan firmaların sahte olduklarına ve hayali ihracatta kullanıldıklarına dair hazırlanan uzman raporu ile diğer çalışmaların birleştirilmesi sonucu devletten haksız yere yaklaşık 125 bin dolar tahsil eden şüphelilerin hayali ihracat faaliyetleri ortaya çıkarıldı. İstanbul genelinde dokuz adreste 7 kişinin yakalanması için eş zamanlı operasyon yapıldı ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbir konuldu. 5 şüpheli yakalandı. Yapılan araştırmalarda; hayali ihracat gerçekleştiren kişilerin firmalarda gerçek bir ticari faaliyet olmadığı halde varmış gibi sahte faturalar düzenledikleri, faturalarla özellikle kadın ve çocuk tekstil ürünü üzerine olan Laleli Piyasası Kargo mallarının ihracat malı gibi gösterildiği, paravan olarak kurulan Polonya'daki firmaya ihracat yapılmış gibi gösterdikleri, haksız KDV iadelerinin alındığı tespit edildi.

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“Hayali İhracat” operasyonu: 5 gözaltı
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