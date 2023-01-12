“Hayali ihracat” operasyonu… 6 ilde gözaltına alındılar…

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; "Hayali İhracat, Resmi Belgede Sahtecilik ve Rüşvet" operasyonu düzenledi. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müfettişleri tarafından tespiti yapılan söz konusu suçlara karışarak kamuyu yaklaşık 86 milyon lira zarara uğrattıkları belirlenen 11 firma sahibi ve 2 Gümrük Müşaviri'nin yakalanması için operasyon başlatıldı. İstanbul, Ankara, Eskişehir, Antalya, Konya ve Şırnak İlleri'nde çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı. 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı ve işlemleri için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.