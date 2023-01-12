Haberler Yaşam Haberleri “Hayali ihracat” operasyonu… 6 ilde gözaltına alındılar…
Giriş Tarihi: 12.1.2023 12:00 Son Güncelleme: 12.1.2023 12:09

“Hayali ihracat” operasyonu… 6 ilde gözaltına alındılar…

“Hayali İhracat, Resmi Belgede Sahtecilik ve Rüşvet” suçlarına karışarak kamuyu yaklaşık 86 milyon lira zarara uğrattıkları belirlenen 11 firma sahibi ve iki Gümrük Müşaviri’nin yakalanması için düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
“Hayali ihracat” operasyonu… 6 ilde gözaltına alındılar…

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; "Hayali İhracat, Resmi Belgede Sahtecilik ve Rüşvet" operasyonu düzenledi. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müfettişleri tarafından tespiti yapılan söz konusu suçlara karışarak kamuyu yaklaşık 86 milyon lira zarara uğrattıkları belirlenen 11 firma sahibi ve 2 Gümrük Müşaviri'nin yakalanması için operasyon başlatıldı. İstanbul, Ankara, Eskişehir, Antalya, Konya ve Şırnak İlleri'nde çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı. 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı ve işlemleri için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

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“Hayali ihracat” operasyonu… 6 ilde gözaltına alındılar…
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