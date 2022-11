Hayali olan Çanakkale Şehitliğini yıllar sonra memleketine yaptırdı

Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Mersin mahallesinde yaşayan emekli öğretmen Neşat Köse, yıllar önce gittiği Çanakkale'de şehitliği ziyaret etti. Şehit kabirlerini ziyaret eden Köse, mezarlıkların düzeninden etkilenerek köyünde tek tip mezar yapmak istedi. Emekli olduktan sonra hayalini gerçekleştirmek isteyen Köse, mahalle sakinlerinin de desteğini alarak mezar yerlerinin krokisini çizdi. Çevre düzenlemesi ve duvarların yapımı ile ilk adımı atan emekli öğretmen, şehrin çeşitli bölgelerinden mezarlığa toprak taşıdı. Mahalle sakinleriyle birlikte mezarlıkta belirlenen ölçülere göre kabirler yeniden düzenlendi. Yıllar boyunca düzensiz bir şekilde defin işleminin yapılması nedeniyle boş mezarın kalmadığı mahallede emekli öğretmenin hayali sayesinde 130 adet boş mezar yeri daha kazandırıldı. Tek tip mezar taşının da hayata geçirildiği mahalle mezarlığı görenlerin ilgisini çekiyor.

Hayalini gerçekleştirdiğini ifade eden emekli öğretmen Neşat Köse, "Öğretmenliğim sırasında Çanakkale'ye geziye gitmiştim. Çanakkale'de şehitlikleri dolaşırken oradakilerin çok düzenli olduğunu gördüm. Oradakilere göre bizim mezarlıklarımızı düzensiz gördüm. Conkbayırı'ndan gelirken Anzaklar'ın, Fransızlar'ın mezarlarını gördüm. Çok düzenli çiçekler içeresinde. Mesleğim devam ettiği için o zamanlar pek ilgilenemedim ancak bu bende uhde kaldı. Emekli olursam müsait zaman bulursam bunu kendi mahallemde uygulamaya koyacağım dedim. Nitekim 2012 yılında bu imkânı buldum. Mahallemdeki mezarların düzensizliğini gidermek için bir faaliyete giriştim, sonunda bu hale getirdim. Bu hale gelirken de halkımızın alıştığı belli bir düzen var. Mezarlıklar düzensiz yerleşmiş kimisi geniş, imkanı olan türbe şeklinde yapmış. Halbuki burası herkesin eşit olacağı bir yer. Bunları vatandaşa anlatarak ikna etmeye çalıştım. Zorluklar çektim ama sonunda başardım. Daha sonra vatandaşların da desteği ile bugünkü hale getirttik. Kendi imkânlarımı kullandım vatandaşların desteğini aldım ve bölgemizde örnek bir şekilde bunu yapmaya çalıştık" dedi.

Köse, "Yaklaşık 10 yıl önce Çanakkale Şehitliğine benzer mezar yapmaktı isteğim.Bu hayalimi başlattım.. Şu anda burada 300'ün üzerinde mezar yeri var. Burasını düzenlemeye karar verdiğim zaman vatandaşlarda şöyle bir intiba vardı düzensiz olduğu için mezarlığımız bitmiş durumdaydı. Herkes 'Mezar yeri yok başka bir yer mi alalım' derken ben onlara 'Hayır burada imkanımız da yerimiz de var ancak düzensiz' dedim. Bu düzeni yerleştirmemiz lazımdı. Zor da olsa ikna oldular, o düzeni sağladık bu düzeni sağladığım zaman 130 mezar yeri çıkmıştı. Şuanda 100 civarında boş yerimiz var. Aşağı kısımda okulun bulunduğu yerde de bu düzenlemeyi yaptım. Orada da 430 civarında mezar yerimiz var. Bunu görenler, çevreden, dışarıdan gelenler 'Bu nasıl oldu' demeye başladılar. Önce bunun krokisini çizdim. Vatandaşa mezar yerlerinde oynama kayma yapmayacağımızı ikna ettim. Nitekim gördüler kenarlardan ölçüler alarak hem mezarın yerini mesafelerini tespit ettim. Eskiden yerleşmiş hiçbir mezarın yerini kaldırmadık. Hepsinin tek tek yerlerini başlıklarıyla yazdık krokisini hazırladık" şeklinde konuştu.

"Sadece kendi bölgemizin insanı buraya defin oluyor"

Mezar taşlarının tek tip olduğuna dikkat çeken Köse, "Mezarlığımızı gelip gören belediye yetkililerinden olsun dışardan gelenler olsun nasıl yapıldı diye sorup bilgiler alıyorlar. Bazı mahallelerden gelip 'Bize de yardımcı olabilir misin' diye taleplerde bulunan oldu, biz de kendilerini gösterdik. Dışardan sadece kendi bölgemizin insanı buraya defin oluyor. Bu bölgede doğanların bu semtlerde doğanların defin olabileceği bir yer. Burası dedelerimizin vakfı herhangi bir ücreti yok. Mezarlıklarımız tek başlıklı. İnşallah görenlere örnek olur, neslimize manevi değerlerimize bir katkısı olarak düşündük ve yaptık. Allah nasip etti becerdik. Komşularımızın desteği ile sonuçlandırmış olduk" diye konuştu.

"Aynı Çanakkale şehitliğine benziyor"

Mezarlığı mahalle sakinlerinin imkanları ile yaptıklarını vurgulayan mahalle sakinlerinden Osman Saraç da "Burası çok kötü durumda dikenlik idi. Büyüklerimizin katkısıyla kendi imkânlarımızla bu hale getirdik. Her şeyi kendimiz imkânlarımızla beden gücümüzle yaptık. Dışardan katkı veren olmadı. Dışardan gelenler çok beğeniyor. Aynı Çanakkale şehitliğine benziyor" derken, mahalle sakinlerinden Hüseyin Cömert ve Yılmaz Demirci ise "Mahallenin katkısıyla kendi imkânlarımızla bu hale getirdik. Çanakkale Şehitliği'ne benziyor, oraları andırıyor. Çanakkale'deki şehitliğe gittim gördüm burası da aynısı gibi. Oradaki projeye uygun yapıldı. Allah yapanlardan razı olsun. Mahallemizin en güzel yeri burası. Her cenazeye gelen mutlaka nasıl yapıldığını soruyor. Birlik beraberlik içerisinde başardık. Her şeyi kendi gücümüz imkanımızla yaptık" ifadelerini kullandı.