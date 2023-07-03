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Giriş Tarihi: 4.7.2023

Hayali olan motosiklet canından etti

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Hayali olan motosiklet canından etti
Antalya'nın Manavgat ilçesinde güzellik salonunda çalışan Hatice Ebru Kaplan (27) çocukluk hayalini gerçekleştirerek aldığı motosikletle geçirdiği kazada yaşamını yitirdi. İhtiyaç sahibi çocuklar ve sokak hayvanlarına yaptığı yardımlar dolayısıyla çevresinde "iyilik meleği" olarak tanınan Kaplan, bayram öncesinde çocukluk hayali olan motosikleti satın aldı. Ancak Kaplan önceki gün motosikletiyle Alanya-Manavgat D-400 karayolunda Osman A. yönetimindeki kamyona arkadan çarptı. Kaplan olay yerinde hayatını kaybetti. Kaplan'ın ölümü, ailesi ve yakınlarını üzüntüye boğdu.

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Hayali olan motosiklet canından etti
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