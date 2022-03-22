Hayali sevgiliye 60 bin lira kaptırdı!‘ ’Dolandırıldığımı anladığımda her şey için çok geçti’’

Ümraniye'de 7 Eylül 2021 tarihinde iddiaya göre 32 yaşındaki Uğur Y., kendisine kız arkadaş bulmak için bir internet sitesine girdi. Sitedeki ''Başak'' isimli kişinin telefonunu arayan genç adam, gerçek sandığı fakat aslında hayali olan kadınla mesajlaşmaya başladı. Telefonun diğer ucundaki kişi çeşitli nedenlerle para istemeye başlayınca ise işler değişti.

MESAJLAŞMA PARASI, KOSTÜM PARASI DERKEN..

İddiaya göre mesajlaştığı kişinin yüz yüze görüşmek için çeşitli nedenlerle para istemesi üzerine Uğur Y., kendisine atılan banka hesabına parçalar halinde para göndermeye başladı. Telefondaki kişinin mesajlaşma parası olarak 2 bin lira istemesi üzerine parayı hesaba yatıran Uğur Y., daha sonra kostüm parası gibi başka nedenlerle de karşı tarafın istediği parayı göndermeye devam etti.

'YÜZÜNÜ ÇOK MERAK ETTİM'

Toplamda 60 bin liraya yakın parasını kaybeden genç adam, dolandırıldığını anlayınca ise soluğu polis merkezinde aldı. Emniyetteki ifadesinde Uğur Y., kız arkadaş edinmek amaçlı internet sitesine girdiğini belirterek 'Başak isimli şahısla konuşmaya başladım. Ardından benden çeşitli nedenlerle para istemeye başladı. Yüzünü çok merak ettiğim için ve tanışmak için istediği paraları bana gönderdiği banka hesabına yatırdım. Fakat istekleri bitmeyince para atmayı durdurdum. Ardından beni başka bir numaradan bir erkek şahıs aradı ve parayı yatırırsam Başak'ın benimle görüşeceğini söyledi. Toplamda 60 bin lira paramı kaybettim. Dolandırıldığımı anlayınca da eve döndüm' diyerek şikayetçi olduğunu söyledi.

SAVCILIK OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Dolandırıldığını anlayan Uğur Y.'nin şikayeti sonrası İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı meydana gelen olayla ilgili soruşturma başlattı. Savcılık tarafından başlatılan soruşturma tüm hızıyla devam ediyor.