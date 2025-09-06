Hayali tatil satan şüpheliye 10 yıla kadar hapis talebi

Antalya'da "Ritim Holidey Clup" isimli bin odalı otele rezervasyon yapan mühendis İlknur Y., böyle bir otelin olmadığı yorumlarını görünce parasını geri almak istedi ancak muhatap bulamayınca savcılığa başvurdu. İncelemede ödemenin "Apple Turizm" adına tahsil edildiği ve otelin gerçekte bulunmadığı ortaya çıktı. Şirketin sahibi görünen Mesude A., yönetimin yeğeni Uğur A.'da olduğunu söyledi. Uğur A. hakkında "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 3–10 yıl hapis istemiyle dava açıldı. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararıyla hakkında yakalama çıkarılan Uğur A., geçtiğimiz aylarda İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. Ukrayna'da yaşadığı belirlenen şüpheli, Apple Turizm'in çağrı hizmeti verdiğini, zararları karşılamaya hazır olduklarını, bazen müşterilerin ücretlerini almadığını iddia ederek suçlamaları reddetti.