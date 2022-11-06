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Giriş Tarihi: 6.11.2022

Hayali yarım kaldı

Bursa’da, çalıştığı iş yerine malzeme almaya giderken dengesini kaybedip, bisikletinden düşen ve beton mikserinin altında kalan 14 yaşındaki Erman toprağa verildi. Amca Emin Haymana: Yeğenimin en büyük hayali kiradaki ailesine ev almaktı

DHA
Hayali yarım kaldı
Önceki gün Yıldırım ilçesi Otosansit Sanayi Sitesi'nde meydana gelen kazada 14 yaşındaki Erman Haymana, iddiaya göre, bisikletiyle yedek parça almaya gittiği sırada dengesini kaybederek yola düştü. Seyit Şahin (42) de yönetimindeki beton mikseriyle kör noktada kalınca göremediği Haymana'nın üzerinden geçti. Durumu fark eden Şahin, mikseri durdururken, ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi. Şahin ise gözaltına alındı.



Kazanın ardından Erman Haymana'nın cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılan otopsinin ardından cenaze dün yakınları tarafından alınarak Yıldırım ilçesindeki Şirinevler Merkez Camii'ne getirildi. Genç Erman, Turanköy'deki aile mezarlığında defnedildi.



Amca Emin Haymana, "Kız kardeşleri evlendikten sonra evde sadece ağabeyi Nihat çalışmaya başladı. Bir onun maaşı bir de ağabeyimin 3 ayda bir engelli maaşı ile geçinmeye çalışıyorlardı. Onun dışında ailenin hiçbir geliri yok. Bu nedenle Erman okulu bırakarak Mesleki Eğitim Merkezi'nde çıraklık eğitimi görüyordu. Erman da 2-3 gün sonra ilk aylığını alacaktı. Kısmet olmadı. Ailesine destek olmayı çok istiyordu. Kirada oturduklarından dolayı da 'Çalışıp ev alalım' diyordu. En büyük hayali oydu. Artık geriye ondan bir fotoğrafları bir de hatırası kaldı" dedi.

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