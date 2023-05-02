Hayalinin peşinde terör mağdur etti... Patlayan mayın gözünü de çaldı işini de

Gaziantep'te 10 kardeşten 7'ncisi Mehmet Kılıç.. Maddi sıkıntılardan dolayı okul okuyamadı, 12 yaşından beri çalıştı ama çocukluk hayalinin peşini hiç bırakmadı. Farklı yerler görüp farklı kültürler tanımak için ehliyet aldı, tır şoförü oldu. Ta ki Musul'daki terör saldırısıyla hayatı kararana kadar..

Takvim yaprakları 2009 yılının Ağustos ayını gösteriyordu. Yaklaşık 1 yıldır çalıştığı lojistik firmasında tır şoförlüğü yapan Mehmet Kılıç, o gün de Adana İncirlik'ten Irak'taki Amerikan üssüne uçak yakıtı götürmek için yola çıktı. Amerikan askerlerinin konvoyu eşliğinde ilerleyen Kılıç, gece saat 02.00 sularında Musul'a girdi. Başına gelecek talihsiz olaydan habersiz 90 araçlık konvoyun 40. sırasında seyir halinde olan Kılıç, kullandığı tırın sol tekerleğinin teröristlerin döşediği mayına denk gelmesiyle korkunç bir kazanın kurbanı oldu.