Hayalinin peşinde terör mağdur etti... Patlayan mayın gözünü de çaldı işini de

Gaziantep'te 10 kardeşten 7'ncisi Mehmet Kılıç.. Maddi sıkıntılardan dolayı okul okuyamadı, 12 yaşından beri çalıştı ama çocukluk hayalinin peşini hiç bırakmadı. Farklı yerler görüp farklı kültürler tanımak için ehliyet aldı, tır şoförü oldu. Ta ki Musul'daki terör saldırısıyla hayatı kararana kadar..
Takvim yaprakları 2009 yılının Ağustos ayını gösteriyordu. Yaklaşık 1 yıldır çalıştığı lojistik firmasında tır şoförlüğü yapan Mehmet Kılıç, o gün de Adana İncirlik'ten Irak'taki Amerikan üssüne uçak yakıtı götürmek için yola çıktı. Amerikan askerlerinin konvoyu eşliğinde ilerleyen Kılıç, gece saat 02.00 sularında Musul'a girdi. Başına gelecek talihsiz olaydan habersiz 90 araçlık konvoyun 40. sırasında seyir halinde olan Kılıç, kullandığı tırın sol tekerleğinin teröristlerin döşediği mayına denk gelmesiyle korkunç bir kazanın kurbanı oldu.
ŞARAPNEL PARÇALARI GÖZÜNÜ VE KULAĞINI ÇALDI
Mayın patlar patlamaz Mehmet Kılıç'ın içinde bulunduğu tır paramparça olurken, şoför Kılıç da saldırı sonucu ağır yaralandı. Kanlar içinde kalan Mehmet Kılıç, Amerikan askerleri tarafından önce Musul'da bir hastaneye, ardından da askeri helikopterle Bağdat'taki hastaneye götürüldü. Doktorlar, adeta ölümden dönen Kılıç'ın yüzüne ve boğazına giren şarapnel parçaları sonucu sol gözünü kaybettiğini ve sol kulağında da kalıcı işitme kaybı oluştuğunu söylediğindeyse talihsiz adam hayatının şokunu yaşadı.
HEM GÖZÜNÜ KAYBETTİ HEM İŞİNİ
Tedavisi bittiğinde ülkesine dönen tır şoförü, Şırnak Silopi'deki Habur sınır kapısında başına gelen korkunç olayla ilgili ifade verdi. Konuyla ilgili Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılsa da olayın yurt sınırları dışında yaşanmasından kaynaklı takipsizlik kararı verildi. Hayatı mahvolan Kılıç, kendisini işten çıkaran lojistik firmasına tazminat davası açtı. Gaziantep 1. İş Mahkemesi'ndeki davada Kılıç, maddi ve manevi çok yıprandığını söyleyerek 110 bin lira tazminat talep etti.
"YURTDIŞINDAKİ TERÖR SALDIRILARINDA İŞVEREN SORUMLU DEĞİLDİR"
Davayı karar bağlayan mahkeme, dava konusuyla ilgili Yargıtay'ın emsal kararlarına değindi. Mahkeme, "Yurt dışındaki terör saldırılarında işveren firma sorumlu değildir" diyerek olayın Irak'taki terör eylemi sonucu meydana geldiğini, bu nedenle işverenin herhangi bir kusur veya ihmalinin olmadığını belirterek davanın reddine hükmetti.
BİR DARBE DE AVUKATINDAN GELDİ
Çabalarına bir karşılık alamayan talihsiz adama, bir darbe de avukatından geldi. Yerel mahkemenin kararının bozulması için avukatı aracılığıyla Yargıtay'a dilekçe veren Kılıç'ın talebi 8 günlük sürenin kaçırılmasından dolayı Yargıtay 21. Hukuk Dairesi tarafından reddedildi. Bunun üzerine tır şoförü, avukatı Ali S. ile de davalık oldu. Avukat Ali S.'ye 'Görevi kötüye kullanma' suçundan 1 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.
AVUKAT İHMALİNE 2 BUÇUK AY HAPİS CEZASI
Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada tır şoförü, avukatının kendisini kandırarak dilekçeyi zamanında gönderdiğini söylediğini ancak başvuru süresini kaçırarak ihmalde bulunduğunu söyledi. Mahkeme ise üzerine atılı suçu kabul etmeyen avukat Ali S.'nin 2,5 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.
"SALDIRIDA 1 AYLIK EVLİYDİM, ŞU AN 2 ÇOCUK BABASIYIM"
Tüm bu yaşananların ardından Mehmet Kılıç, eşi ve 2 çocuğu için yeniden hayata tutundu. Terör saldırısına uğrayıp sol gözünü ve kulağını kaybetmesine rağmen hayat mücadelesine devam eden Kılıç bir iplik fabrikasında işe girdi. Yaşadığı tüm zorlu süreçleri SABAH'a anlatan Kılıç, "Ben 12 yaşımdan beri çalışıyorum. Tek hayalim farklı yerler görmekti. O yüzden ehliyet alıp tır şoförü oldum. Terör saldırısına uğradığımda henüz bir aylık evliydim. Gençliğimin baharında bir gözümü ve kulağımı kaybettim. Yıllarca verdiğim hukuk mücadelesi hayat mücadelesine döndü. Artık 2 çocuk babasıyım ve tüm uğraşım ailem için. Böyle bir olay çok az kişinin başına gelir ama yine de yaşamak güzel" dedi.