Hayalle yola çıkan öğrenciler yeni nesil yerli ve milli İHA yaptı

Son dönemde Türkiye'nin savunma sanayine yaptığı büyük yatırımlar meyvesini vermeye devam ediyor. Yerli ve imkanlarla üretilen İHA'lar milli güvenlikten tarımsal alanlara kadar bir çok noktada kullanılıyor.

Türkiye'nin son dönemlerde ürettiği yüksek teknolojiye sahip ürünlere yönelik araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürüten Kastamonu Üniversitesi, bu çerçevede "Teleskopik Kanada Sahip Dikey İniş-Kalkış Yapabilen İnsansız Hava Aracı (İHA)" üretti.

Kastamonu Teknokent A.Ş. bünyesinde kurulan FPROTEC firması, teleskopik kanada sahip dikey iniş-kalkış yapabilen insansız hava aracı (İHA) üretebilmek için Kastamonu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Uçak Bakım ve Onarım Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Öztürk Özdemir Kanat öncülüğünde öğrencilerden oluşan 7 kişilik proje hazırladı. Hazırlanan proje Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Kastamonu İl Müdürlüğü'ne sunuldu.

KOSGEB tarafından destek almaya hak kazanan proje için çalışmalar başlatıldı. Yaklaşık 2 yıldır süren çalışmalar sonrasında FPROTEC firması kurucusu ve Kastamonu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Uçak Bakım ve Onarım Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Öztürk Özdemir Kanat, öğrencileriyle birlikte "Turkuaz ER41" ismini verdikleri hem kanatları hem de motoru yer değiştirebilen insansız hava aracı (İHA) üretti. Aldıkları devlet desteğiyle yeni nesil teknoloji olan ve halen dünya üzerinde çalışmaları süren birden fazla dik iniş-kalkış yapabilen özelliğe de sahip olan İHA'nın geliştirilmesi için gerekli testler sürdürülüyor.

Yerli ve milli imkânlarla üretilen, adına Turkuaz ER41 verilen İHA piste gerek kalmadan her yerden kolaylıkla kalkabiliyor, 4o km menzille havada 2,5 saat uçuş yapabiliyor. İHA, askeri alanda olduğu kadar sivil alanda da kolaylık sağlayacak. Orman yangınlarının önceden tespiti, zararlı bitki örtüsünün tespiti, haritalandırma ve AFAD'ın işlerinde kolaylıkla kullanılabilecek.

Üretilen İHA'nın üzerine 5-6 kilograma kadar her türlü aparat da takılabiliyor.

KOSGEB Kastamonu İl Müdürü Nevzat Erol, Kastamonu KOSGEB İl Müdürlüğü olarak bütün girişimcilere ve kobilere destekler sunarak katkı vermeye çalıştıklarını ifade etti.

Kastamonu Üniversitesi bünyesinde TEKNOKENT'in kurulması ile birlikte yenilikçi, ileri teknoloji sektörlerde de çok sayıda işletmenin ve girişimcilerin kendi yetenekleri ile işler yapmaya başladıklarına dikkat çeken İl Müdürü Nevzat Erol: "Bunları da bizler desteklemeye devam ediyoruz. Buradaki projede de ARGE ve inovasyon destek programımıza başvuruda bulundular. Bir komisyon kurulu kararı ile destekleme kararı verdik. Yaklaşık 2 yıl süren bir zamanın ardından alınan desteklerle şu anda burada hem başarılı bir şekilde projesini tamamladı hem deneme uçuşlarını başarılı bir şekilde yaptı. Biz bu projeleri desteklerken ticarileşmesini önceliklendiriyoruz. Bu manada yurtiçinde ve yurt dışında hedef pazara yönelik başarılı satışlar yapacağına inanıyoruz. Buradan hedef pazarda muhtemel alıcılar noktasında kamunun ve diğer muhtemel alıcıların ilgisini de çekmesini ümit ediyoruz. Bundan sonraki girişimlerde de genç kardeşlerimiz bu noktada cesaretlensinler. Ülkemizin son dönemde yapmış olduğu özellikle savunma sanayisi noktasındaki atılıma Kastamonu'dan da bir katkı sunarak ülkemizin bu hedeflere daha emin adımlarla yürüme noktasında katkı vermek istiyoruz. Biz bu ekibi ve projeyi yürütenleri tebrik ediyor ve başarılar diliyoruz" dedi.

Turkuaz ER41 verilen İHA projesinin bir hayalle ortaya çıktığını belirten Kastamonu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Uçak Bakım ve Onarım Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Öztürk Özdemir Kanat, öğrencileriyle birlikte bu ürünü oluşturdukları için mutlu ve gururlu olduklarını vurguladı.

Bir fikrin AR-GE olabilmesi için daha önce gerçekleştirilmemiş olması gerektiğine dikkat çeken Öztürk Özdemir Kanat: "Bunun için de hayal ürünü olması gerekir. Bu hayal ürünü şu anda burada yer alıyor. Hayal ürünü diyorum çünkü bu proje önce hayal edildi. Yaklaşık 7 kişilik AR-GE ekibimizde kendi öğrencilerimiz de yer alıyor. Projemiz daha sonra tasarıma döküldü. Tasarım sonrasında üretime geçildi. Elbette üretim esnasında tasarlanan ürün ile detaylı tasarlanan ürün arasında farklılıklar meydana geldi. Ama nihayetinde portatif ürün ortaya çıktı" diye konuştu.

Turkuaz ER41 verilen İHA'nın teknik özelliklerine değinen Kanat: "Teknik özelliklere baktığımızda hava şartlarına göre değişse de 2-2 buçuk saat süren bir uçuş özelliği bulunuyor. 40 kilometre gibi bir menzilimize çıkabiliyor. 6 kilogramlık bir faydalı yük taşıma kapasitesi bulunuyor. Bu bahsettiklerimiz ve teleskopiğin entegre edilmesi ile birlikte faydalı yük kapasitesini arttırabilmekteyiz. Yine önemli teknik özellik ayrıştığı motor yerleşimi sebebiyle olduğu yerden ivmeli ve hızlı bir şekilde kalkış ve inişini başarılı bir şekilde gerçekleştiriyor. Bu da piste ihtiyaç duyulmaması anlamına geliyor. Klasik tipteki hava araçlarından ayrıştığımız en önemli nokta her alandan kolayca kalkış yapabilmesidir" şeklinde konuştu.

İnsansız hava aracının askeri kullanımının yanı sıra sivil alanda da kullanımının olacağını aktaran Kanat: "Orman Genel Müdürlüğü olsun, AFAD olsun ki bu kurumlarda anlık durum tespitinin yanında haritalandırma gibi ya da zararlı bitki örtüsünün gökyüzünden çekimini yaparak yapay zekayla işlenerek tespitinin yapılması gibi işlerde kullanılabilir. Yine orman yangınlarının erken tespitinde orman bölge müdürlüklerimize destek olunması açısından çözümler üretilebilecektir. Bu çözümlerden ifademiz şudur. Doğrudan yangın tespitinin yanında faydalı yük kapasitesinin arttırılması ile beraber yangın söndürücülerin üzerine montajı ve yine yapay zeka ile anlık tespit ile beraber olaya müdahale edilmesi olarak bunu ifade edebilirim" ifadelerini kullandı.

Kastamonu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Uçak Bakım ve Onarım Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Öztürk Özdemir Kanat ayrıca ürettikleri İHA için patent başvurusunda bulunduklarını ve ülkemize katkı sunma gayreti içerisinde olduklarını kaydederek, hedeflerinin savunma sanayinde ülkemizin önde gelen kuruluşlarının bu hava aracını ve kanat mekanizmasını kullanması olduklarını sözlerine ekledi.