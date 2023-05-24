Hayalleri yarım kaldı

Denizli Buldan'da aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından ortaya çıkan yarım kalmış hayaller, duyanların yüreğini parçaladı.Marmaris Devlet Hastanesi'nde tıbbi sekreter olarak görev yapan Kahramanmaraşlı Hasan Çetinkaya ile birlikte aynı hastanede sözleşmeli tıbbi sekreterlik yapan eşi Ümmü Çetinkaya'nın (31) ataması, baba ocağı Manisa'nın Alaşehir Devlet Hastanesi'ne yapıldı. Hafta sonu evini Muğla'dan Alaşehir'e taşıyan Ümmü Çetinkaya, pazartesi son mesaisini yaparak Marmaris Devlet Hastanesi'nden ilişiğini kesti. Bir süre daha Muğla'da çalıştıktan sonra eşinin yanına tayin olacağı günlerin hayalini kuran Hasan Çetinkaya, eşi ve iki kızını Alaşehir'deki yeni yuvalarına bırakıp dönmek için otomobiliyle Marmaris'ten yola çıktı.4 kişilik Çetinkaya ailesini taşıyan otomobil, Denizli'nin Buldan ilçesini 6-7 kilometre geçip güney rampasına geldiğinde, karşı yönden gelirken yağış nedeniyle kontrolden çıkan Mehmet B. idaresindeki TIR'la çarpıştı. Karşı şeride geçip metrelerce sürüklediği otomobili hurdaya döndüren TIR, ormanlık alana devrildi. Kazayı gören vatandaşlar, araçta sıkışan ailenin yardımına koştu. Baba Hasan, anne Ümmü ve 3 yaşındaki İdil Çetinkaya'nın olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan 6 yaşındaki Ece İkra Çetinkaya da kurtarılamadı. Devrilen TIR'da sıkışan sürücü Mehmet B. ise itfaiye ekiplerince çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden 4 kişilik Çetinkaya ailesinden gelen acı haber, uzun süredir birlikte görev yaptıkları Marmaris Devlet Hastanesi ve baba ocaklarına ateş düşürdü. Çiftin mesai arkadaşları büyük üzüntü yaşadı.Sarıgöl Dışkahveler Hüseyin Gümüşlü Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Ümmü Çetinkaya ile 6 yaşındaki kızı Ece İkra, Sarıgöl'de toprağa verildi. Baba Hasan Çetinkaya ve 3 yaşındaki kızı İdil'in cenazesi Kahramanmaraş'a gönderildi.