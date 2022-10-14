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Giriş Tarihi: 14.10.2022 11:21 Son Güncelleme: 14.10.2022 11:36

Hayallerini gerçekleştirmek için gittiği üniversiteden cenazesi geldi

Mersin’de üniversite öğrencisi 19 yaşındaki Melisa Edik, yolun karşısına geçmek isterken bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

BEKİR COŞKUN
Hayallerini gerçekleştirmek için gittiği üniversiteden cenazesi geldi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ailesiyle yaşayan 19 yaşındaki Melisa Edik, Mersin Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünü kazanarak, 20 gün önce Mersin'e geldi. Hayallerini gerçekleştirmek için geldiği Mersin'de, yolun karşısına geçerken, sürücüsünün alkollü olduğu iddia edilen bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulans ile Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırılan genç kız, 1 hafta verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Hayatını kaybeden genç kızın Hatay'ın Dörtyol ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

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Hayallerini gerçekleştirmek için gittiği üniversiteden cenazesi geldi
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