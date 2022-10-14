Hayallerini gerçekleştirmek için gittiği üniversiteden cenazesi geldi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ailesiyle yaşayan 19 yaşındaki Melisa Edik, Mersin Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünü kazanarak, 20 gün önce Mersin'e geldi. Hayallerini gerçekleştirmek için geldiği Mersin'de, yolun karşısına geçerken, sürücüsünün alkollü olduğu iddia edilen bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulans ile Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırılan genç kız, 1 hafta verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.
Hayatını kaybeden genç kızın Hatay'ın Dörtyol ilçesinde defnedileceği öğrenildi.