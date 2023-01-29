Haberler Yaşam Haberleri Hayallerinin peşinde tezgâhın başındalar
Giriş Tarihi: 30.1.2023

Hayallerinin peşinde tezgâhın başındalar

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
Hayallerinin peşinde tezgâhın başındalar
İstanbul'da Bahçelievler Belediyesi'nin açtığı Sempati Sosyal Tesisleri, down sendromlu gençleri, yeniden hayata bağladı. Enerji dolu 7 genç, masanıza gelip servis açıyor, güler yüzüyle "Merhaba" diyor. Sempati Tesisleri'nde 5 erkek, 2 kız olmak üzere toplam 10 down sendromlu genç, çalışarak üretmenin keyfini yaşıyor. Evlerinden alınıp 4 saat çalıştıktan sonra tekrar evlerine bırakılan gençler, haftada bir gün izin yapıyorlar. Aileleri yanlarında olmadan evinin önüne bile çıkamayan gençler, artık kendi ayakları üzerinde durmanın keyfini çıkarıyor. Down sendromlugençler SABAH'a konuştu:
Yasemin Turan (30): Resim yarışmasında birinci oldum. Hakan Başkan (Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır) bana sürpriz yaptı. Doğum günümü burada kutladılar.



Metin Erdem (22): Özel servisle getiriyorlar. Burada çatal bıçak siliyorum. Hayatımda hiç maça gitmedim. Beşiktaş'ın maçına gitmek en büyük hayalim. Emirhan Arslan (30): Oturmayı sevmem. Sabah 4'de ayaktayım. Pazarda, karton bardak satarım. Ekmeğimin peşindeyim. Kazancımın yarısını ihtiyaç sahiplerine dağıtırım.
Özgür Yakut (25): Kazandığım parayla aileme hediye alıyorum. Keşke daha önce başlasaymışım. En çok abimi seviyorum. Bana para veriyor.
Ayça Sema Ersuda (26): Ben burada garson oldum. Gelenlere hoş geldin diyorum. Çok güzel, her gün geliyorum. Burada arkadaşlarım var. Alışveriş yapıyorum.
Hasan Bilgiç (29): Yeni arkadaşlarım oldu. Para kazanmak güzel bir şey. Gülen insanlar görünce mutlu oluyorum.
Seyithan Eyyüp Nebati (22): Mutlu olduğum iş yapıyorum. İşimi severek yaptığım için beni zorlayan hiçbir şey olmuyor. Hayat güzel. Bana çok iyi geldi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Eşini ve çocuklarını AVM’ye bırakıp katliam yapmaya gitti
Son dakika | Başkan Erdoğan'dan 6'masaya adaylık yanıtı: Milletim hem aday hem de Cumhurbaşkanı yapacak
CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde eşlere rant iddiası
İzmir'in 3 ilçesinde kar yağışı: Araçlar yollarda kaldı
Son dakika: Kılıçdaroğlu 6'lı masa cumhurbaşkanı adayının açıklanacağı tarihi duyurdu
Hangisi "anlık" anlamına gelmez?
CHP’li Mehmet Bekaroğlu fena çuvalladı! Apar topar silmek zorunda kaldı: Muharrem İnce ateş püskürdü
Osmanlı tarihinde, hangi addaki padişahların toplam hükümdarlık süresi yaklaşık yüz yılla en uzundur?
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
HDP'li Hatimoğulları'ndan skandal sözler! Türkiye'ye soykırım iftirası, Öcalan'a özgürlük
ARKADAŞINA GÖNDER
Hayallerinin peşinde tezgâhın başındalar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA