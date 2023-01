Hayallerinin peşinde tezgâhın başındalar

İstanbul'daBahçelievler Belediyesi'nin açtığı Sempati Sosyal Tesisleri, down sendromlu gençleri, yeniden hayata bağladı. Enerji dolu 7 genç, masanıza gelip servis açıyor, güler yüzüyle "Merhaba" diyor. Sempati Tesisleri'nde 5 erkek, 2 kız olmak üzere toplam 10 down sendromlu genç, çalışarak üretmenin keyfini yaşıyor. Evlerinden alınıp 4 saat çalıştıktan sonra tekrar evlerine bırakılan gençler, haftada bir gün izin yapıyorlar. Aileleri yanlarında olmadan evinin önüne bile çıkamayan gençler, artık kendi ayakları üzerinde durmanın keyfini çıkarıyor. Down sendromlugençler SABAH'a konuştu:Resim yarışmasında birinci oldum. Hakan Başkan (Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır) bana sürpriz yaptı. Doğum günümü burada kutladılar.Özel servisle getiriyorlar. Burada çatal bıçak siliyorum. Hayatımda hiç maça gitmedim. Beşiktaş'ın maçına gitmek en büyük hayalim.Oturmayı sevmem. Sabah 4'de ayaktayım. Pazarda, karton bardak satarım. Ekmeğimin peşindeyim. Kazancımın yarısını ihtiyaç sahiplerine dağıtırım.Kazandığım parayla aileme hediye alıyorum. Keşke daha önce başlasaymışım. En çok abimi seviyorum. Bana para veriyor.Ben burada garson oldum. Gelenlere hoş geldin diyorum. Çok güzel, her gün geliyorum. Burada arkadaşlarım var. Alışveriş yapıyorum.Yeni arkadaşlarım oldu. Para kazanmak güzel bir şey. Gülen insanlar görünce mutlu oluyorum.Mutlu olduğum iş yapıyorum. İşimi severek yaptığım için beni zorlayan hiçbir şey olmuyor. Hayat güzel. Bana çok iyi geldi.