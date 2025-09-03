Hayallerinin peşinden giden 53 yaşında 5 çocuk annesi üniversiteli oldu

Midyat'ta dünyaya gelen Hanım Beğtaş, ilkokul eğitimini Midyat'ta tamamladı. Ancak hayat şartları nedeniyle eğitimine ara vermek zorunda kaldı. Yıllar sonra, çocuklarının eğitimlerini tamamlamasının ardından kendi hayallerinin peşinden gitmeye karar verdi. Ortaokul ve lise eğitimini dışarıdan sınavlarla tamamlayan Beğtaş, üniversite sınavında gösterdiği başarıyla dikkat çekti. En büyük destekçisi olan Yusuf Bektaş'a bu süreçte kendisine verdiği destekten dolayı teşekkür eden Hanım Beğtaş, bu süreçteki motivasyonunu şu sözlerle dile getirdi: "Eğitim, yalnızca bilgi edinmek değil, insanın içsel ışığını besleyen bir yolculuktur. Çocuklarımı büyütürken hep onların geleceğini düşündüm, ama bir yandan da kendi hayallerimi hep canlı tuttum. Şimdi, bu hayalimi gerçekleştirmek için bir adım attım. Süryani Dili ve Edebiyatı okumak, sadece bir diploma değil, aynı zamanda kültürümüze ve kimliğimize sahip çıkmak anlamına geliyor."

"ÇOCUKLARIMIN BAŞARILARI BANA İLHAM VERDİ"

Beş çocuğunu üniversite mezunu yapmayı başaran Hanım Beğtaş, onların başarılarının kendisine ilham verdiğini belirterek, "Çocuklarımın hepsi üniversite eğitimlerini tamamladı. Onların azmi ve başarısı bana güç verdi. Onlara her zaman 'Okumanın yaşı yoktur' dedim ve şimdi bunu kendi hayatımla da göstermiş oldum. Eğitim, sadece bireysel bir kazanım değil, aynı zamanda ailelerin ve toplumların geleceğini aydınlatan bir ışık" dedi.

KADİM BİR KÜLTÜRE HİZMET

Kendisi de Süryani olan Hanım Beğtaş, seçtiği bölümle Süryani kültürüne ve diline akademik alanda da hizmet etmeyi düşündüğünü belirterek, "Süryani Dili ve Edebiyatı, binlerce yıllık bir kültürün taşıyıcısıdır. Bu bölümü seçmek, sadece bir birey olarak değil, bir toplumun hafızasına ve geleceğine katkıda bulunmak anlamına geliyor. Eşim Malfono Yusuf Beğtaş'ın yıllardır kültür ve düşünce dünyasına yaptığı katkılara da bir destek niteliği taşıyor. Bu yolculuk, bizim için bir aile meselesi olduğu kadar, bir toplumsal sorumluluk" diye konuştu.