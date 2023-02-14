Hayat boyu ellerini bırakmayan çifti deprem felaketi ayırdı

Merkez üssü Kahramanmaraş olmak üzere Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Kilis ve Adana illerinde de etkili olan deprem felaketi nedeniyle birçok hayat yarım kalırken geriye sadece hatıralar kaldı. Lisede okurken birbirlerini seven ve ellerini biran olsun bırakmayan Tolga ve Müzeyyen'i deprem felaketi ayırdı. İkisinin de hayalleri vardı, biri savcı biri hakim olmak istiyordu. Bu amaç uğrunda çift ayrı ayrı üniversiteleri kazandılar.

Daha sonra Çukurova Üniversitesine yatay geçiş yaparak tekrar bir araya geldiler. Üniversiteyi bitirdikten sonra Hakimlik ve Savcılık sınavlarına girdiler. Tolga Yetişen, ilk sene sınavı kazanarak hayallerine bir adım daha yaklaştı ve savcı adayı oldu. Türkiye Adalet Akademisinde eğitim gören Tolga Yetişen, deprem olduğu haberini alır almaz ailesi ve sevgilisi Müzeyyen'i aradı. Yetişen, Müzeyyen'in enkaz altında olduğu haberini alır almaz yola çıktı. Felaketin üçüncü gününde Müzeyyen'in cansız bedenine ulaşıldı. Hayat boyu biran olsun ellerini bırakmayan çiftin hayalleri de yarım kaldı.