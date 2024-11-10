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Giriş Tarihi: 10.11.2024 10:10 Son Güncelleme: 10.11.2024 10:27

Hayat durdu Türkiye Atatürk için ayağa kaldı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün hayata gözlerini yummasının 86’ncı yıl dönümünde saat 09.05’te tüm Türkiye’de hayat durdu. Türk Milleti, Büyük Atatürk’e saygı duruşunda bulundu.

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Hayat durdu Türkiye Atatürk için ayağa kaldı

Ömrünü Türk Milleti'nin istiklali ve huzuru için harcayan Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünyaya gözlerini yummasının 86'ncı yıl dönümünde, saat 09.05'te hayat durdu. İstanbul genelinde havanın yağışlı olmasına aldırış etmeyen insanlar, saatin 09.05'i vurduğunda Atatürk'e saygı duruşunda bulundu. Trafikte seyir halinde bulunan insanlar araçlarını durdurarak hazır ola geçti. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çeşitli birimlerde çalışan polis ekipleri Atatürk için 09.05'te yağmur altında saygı duruşunda bulundu. Polis ekiplerine, vatandaşlar da eşlik etti.

ÜSKÜDAR VE KADIKÖY'DE İNSAN ZİNCİRİ

Üsküdar ve Kadıköy Caddebostan sahilinde her yıl olduğu gibi bir araya gelen vatandaşlar insan zinciri oluşturarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e saygısını ve sevgisini gösterdi. İlçelerde de kaymakamlık ve belediyeler öncülüğünde anma törenleri düzenlendi. Birçok noktada Atatürk Anıtı'na çelenk sunularak saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

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Hayat durdu Türkiye Atatürk için ayağa kaldı
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