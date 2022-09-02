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Giriş Tarihi: 3.9.2022

Hayat kadınlarının dosyasını görmezden gelen savcıya ihraç

İLKER TURAK İLKER TURAK
Hayat kadınlarının dosyasını görmezden gelen savcıya ihraç
İstanbul'da Anadolu Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Osman Ozan, cinsel ilişkiye girdikleri kişinin görüntülerini çekerek tehditle 250 bin lira isteyen 3 hayat kadını İ.Ç., İ.Ö. ve Ö.D.'nin dosyasını inceledi. Ardından kadınlardan Ö.D. ile para karşılığında birlikte olduktan sonra kadına adli konularda yardımcı olacağını söyledi. Daha sonra hayat kadınları, yine birlikte oldukları bir kişinin 3 bin lirası ile 350 dolarını çaldı. Cumhuriyet Savcısı Ozan, 3 kadının karıştığı suçu görmezden gelerek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verdi. Kadınlardan Ö.D.'nin cep telefonunda Ozan ile yaptığı görüşmeler ortaya çıktı. Skandal sonrasında Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) harekete geçti. HSK 2'nci Dairesi, Ozan'ı meslekten ihraç etti.

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Hayat kadınlarının dosyasını görmezden gelen savcıya ihraç
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