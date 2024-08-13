Hayat karartan kaçak sünnette 3 gözaltı

SABAH'ın, Kayseri'nin Develi ilçesinde 7 yaşındaki F. E. B.'nin cinsel organın kesilmesine neden olan skandalı duyurduğu "Kaçak sünnet hayat karattı" manşeti, ülke gündemine oturdu. Skandal olay, sosyal medya gündeminin de birinci sırasına yerleşirken, kullanıcılardan büyük tepki gördü. Manşeti ihbar kabul eden Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü hem sağlık kabini hem de sağlık memuru Hüdayi Çeliker hakkında idari soruşturma başlattı. Kayseri'den görevlendirilen bir ekip, Develi ilçesine giderek sağlık kabininde inceleme yaptı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz'ın talimatıyla da Develi Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.Kayseri Valiliği ise yapılan incelemede, aynı zamanda kamuda görevli olan Hüdayi Çeliker'in 18 Temmuz'da yaptığı sünnetin ardından kangren komplikasyonu gelişmesi üzerine, küçük çocuğun ailesinin Erciyes Üniversitesi Hastanesi'ne başvurduğunu belirtti. Sünnetin yapıldığı özel sağlık kabininin yetkisiz işlem nedeniyle kapatıldığını ve sünnet yaptığı iddia edilen Hüdayi Çeliker'in Develi Kaymakamlığı tarafından açığa alındığını vurgulayan valilik, Develi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında olayla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Valilik, küçük çocuğun tedavisinin de Erciyes Üniversitesi Hastanesi'nde devam ettiğini vurguladı. Sağlık Memuru Hüdayi Çeliker'in, daha önce de kaçak sünnet nedeniyle 2 kez soruşturma geçirdiği öğrenildi.