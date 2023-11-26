Hayat karartan saldırıya 1 milyonluk tazminat talebi

Ankara'da işadamı İbrahim Emir T.'nin aracıyla geri manevra yaparak ezmesiyle yüzde 98 engelli halde yatağa mahkum olan S.E.'nin (47) ailesi, 1 milyon lira tazminat talebiyle dava açtı. Ankara'da işadamı İbrahim Emir T. (39), geçen yıl temmuzda sosyal medyadan tanıştığı yönetici asistanı S.E. (47) ile gittiği eğlence mekanı dönüşünde genç kadını arkadaşının ofisine davet etti. S.E.'nin teklifi reddetmesi üzerine sinirlenen İbrahim Emir T., aracını kadının üzerine sürdü. Beyin kanaması geçiren S.E., konuşma, yürüme ve yemek yeme yetisini kaybederek yüzde 98 engelli kaldı. Daha önce alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulan İbrahim Emir T. 13 yıl hapse çarptırıldı. İbrahim Emir T., mevcut delil durumu ve tutuklu kaldığı süre de göz önünde bulundurularak adli kontrol kararının ölçülü olacağı gerekçesiyle kararla birlikte tahliye edildi. İbrahim Emir T., cezasının Yargıtay tarafından onanmasının ardından yeniden cezaevine gönderilecek.İbrahim Emir T.'nin avukatı karara itiraz ederek dosyayı bir üst mahkemeye taşıdı. Dilekçede, kazanın gerçekleşmesinde ihmali bir davranışı ve özen yükümlülüğüne aykırı bir davranışın mevcut olmadığı, sanığın olay sonrasında mağdur ve ailesine her türlü desteği sağladığı ifade edildi. S.E.'nin ailesi ise Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'ne bir cevap dilekçesi gönderdi. İbrahim Emir T.'nin kazadan sonra ambulans çağırılmasını sağladığını, sağlık ekiplerinin S.E.'yi götürene kadar başında beklediği iddiasının gerçeği yansıtmadığı, tanık E.D.'nin karakoldaki ifadesinde ambulans çağrılmak istendiğinde sanığın 'Sen karışma içeri gir" dediği belirtilerek, sanığın ambulans gitmeden ve polisler gelmeden önce olay yerinden ayrıldığını ifade edildi.Sanığın olay sonrasında aileye destek olduğu iddiasına yönelik ise aile, olaydan sonraki yaklaşık 1.5 yılda kendilerinden ne manevi ne de maddi bir destek almadıkları, sanığa yönelik 1 lilyon liralık tazminat davası açtıklarını kaydetti.