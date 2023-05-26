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Giriş Tarihi: 27.5.2023

Hayat kurtaran gözlük

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
Hayat kurtaran gözlük
BOLU'DA 39 suçtan sabıkalı Sefa Candan, geçen yıl camdan eski kız arkadaşının evine girdi. Evde bulunan eski arkadaşının kardeşlerini bıçakladı. Beyazıt Bestami Ay ölürken, ağabeyi Muhammet Ay bıçağın montunun iç cebindeki güneş gözlüğü ve kılıfına isabet etmesi sonucu yaralı kurtuldu. Duruşmada kanlı montunu, gözlüğünü ve bıçak darbesiyle hasar gören kılıfı mahkemeye delil olarak sunan Muhammet Ay, "Kılıf ve gözlüğün sert plastiği beni korudu. Kalbimin üzerindeki iç cebimde gözlük olmasaydı bende kardeşim gibi hayatta olmayacaktım. Montumun sol tarafı kanlar içerisinde" dedi.

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Hayat kurtaran gözlük
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