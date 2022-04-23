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Giriş Tarihi: 24.4.2022

Hayat kurtaran hamle

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Hayat kurtaran hamle

Erzurum'da bir binadan düşen 5 yaşındaki kıza havada müdahale eden Ahmet Ceylan, hayatını kurtardı. Çapraz bağları kopan Ceylan'ın tek isteği ise hastanede tedavisine devam eden küçük kızın bir an önce sağlığına kavuşması.

Erzurum'da satış temsilcisi olarak çalışan Ahmet Ceylan, geçen Perşembe günü akşam saatlerinde, iş yerinin yakınındaki kalabalığı görünce, hemen olay yerine yöneldi.



Bir binanın 6. katından düşmek üzere olan çocuğu fark eden kalabalık ne yapacağını bilmezken Ceylan, ellerindeki eşyaları bırakarak hemen binanın altında durdu. O sırada düşen 5 yaşındaki Ceren Azra Alpsoy, binadan düştü. Ahmet Ceylan'da ellerini açıp tutmaya çalıştı. Ceylan'ın ellerinin arasından kayan Ceren Azra ise dizine çarparak yere düştü. Hızı yavaşlayan küçük kız, başını yere çarpmaktan da kurtuldu. Ceylan'ın ise sağ diz çapraz bağları koptu.

Bölgeye çağırılan ambulans, küçük kızı hemen hastaneye götürdü. Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım servisinde tedavi altına alındı. Hayati tehlikesi devam eden kızın ailesi ise Ahmet Ceylan'a teşekkür etti.



SABAH'a konuşan Ceylan; "O an ne yapacağımı bilemedim. Hemen binanın altına koştum. O sırada ani bir hamleyle kızımızın başını vurmamasını sağladım. Şuan hala tedavisi devam ediyor. İnşallah sağ salim kurtulacağına inanıyorum" dedi.

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Hayat kurtaran hamle
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