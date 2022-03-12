Hayat kurtaran müdür SABAH’a konuştu

Gaziantep'te bulunan İnkılap İmam Hatip Ortaokulu 7'inci sınıf öğrencisi A.A.'nın yemek yerken nefes borusu tıkandı. Lavaboya giderek çırpınmaya başlayan öğrenciye öğretmenleri ve temizlik görevlisi yardım etmeye çalıştı. O sırada derse giderken tesadüfen öğrencinin çırpındığını gören okul müdürü Abdülazmi Çelik, olay anını şu sözlerle anlattı: "Benim oradaki bir sınıfta dersim vardı. Tam derse inerken hizmetlimizin öğrencinin koluna girip götürdüğünü gördüm. Ne oldu diye sorduğumda boğazında bir şey kaldığını söylediler. Odaya alacaklardı ama ilk yardım konusunda gecikme olmaması için hemen 'Heimlich Manevrası' yaptım, üçüncü defada kendine geldi. Ağzına baktım Allah'a şükür boğazında kalan şeyin çıktığını gördük ve öğrencimiz kendine geldi. Benim gireceğim sınıfın öğrencisiydi zaten ve bir ders boyunca da gözümün önündeydi."

"ÖĞRENCİMİZİN DURUMU ŞU AN İYİ"

Öğrencinin durumunun şu anda iyi olduğunu dile getiren Çelik, "Sayın Valimiz başta olmak üzere herkes tebrik etti ama ben üzerime düşeni yaptım. Önemli olan bir çocuğumuzun hayatının kurtulmuş olması. Ziyaretine gittik, şu anda da durumu iyi. Derse girme anına da denk gelmesi çok iyi oldu, birkaç dakika geç kalsak daha kötü de olabilirdi. Benim odamda ecza dolabım yıllardır vardır bir çocuğun eli yaralansa bile ben müdahale ederim, pansumanlarını yaparım" şeklinde konuştu.

VALİ GÜL: "DOĞRU İLK YARDIM HAYAT KURTARIR"

Gaziantep Valisi Davut Gül olay anını gösteren güvenlik kamerası görüntüleriyle birlikte sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Doğru ilk yardım hayat kurtarır. İnkılap İmam Hatip Ortaokulu Müdürümüz Abdulazmi Çelik, yemek yerken nefes borusu tıkanan öğrencimizi, doğru ilk yardım müdahalesi (Heimlich manevrası) ile kurtardı. Öğrencimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, müdürümüze teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.