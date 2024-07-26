Hayat kurtarmak için canını verdi

Şile Yolu'nda meydana gelen kazada seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak savruldu. Otomobildekiler yaralanırken aynı yönde ailesiyle birlikte seyir halinde olan Eyüp Özker, kazayı görüp yardım etmek için durdu. Yardım etmeye çalıştığı sırada meydana gelen başka bir kaza sonucu savrulan otomobil, Eyüp Özker'e çarptı. Hastaneye kaldırılan 3 çocuk babası Eyüp Özker, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaşanan ilk kaza anı, bir otomobilin araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir otomobil, bariyerlere çarpıyor. Savrulan otomobil daha sonra aynı istikamette ilerleyen TIR'ın önünden geçerek yolun diğer tarafındaki bariyerlere çarpıyor. Eyüp Özker'in kuzeni Muhammed Ali Erpik, "Kazayı görünce kendi aracını park edip kaza mağdurlarını araç içerisinden çıkarmaya çalışıyor. Çocuk kucağındayken arka taraftan gelen araç çarpmış" diye konuştu.