Yok böyle ölüm: Hayat kurtarmak isterken canından oldu!

Bursa'nın Mustafakemalpaşa İlçesine bağlı kırsal Taşpınar Mahallesinde yaşanan üzücü olayda, inşaat ustası olarak çalışan Mustafa Battal, aniden fenalaşan ve kalbinin sıkıştığını belirten N.Y isimli bir arkadaşına yardıma koştu. Arkadaşını otomobiline bindirerek hastaneye doğru yola çıkan Battal, bu arada 112'yi arayarak durumu anlatıp adres verdi. Köyün yakınından geçen eski Bursa yoluna otomobille çıkan Battal, haber verdiği Ambulansın karşıdan geldiğini görünce kendilerini görmesi için otomobili durdurup yolun kenarına indi. Bu sırada arkadan gelen ve İ.E'nin kullandığı otomobil Mustafa Battal'a çarptı.

SEVK EDİLDİĞİ FAKÜLTEDE HAYAINI KAYBETTİ

Meydana gelen kaza sonrası sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaparak Mustafa Battal ve rahatsızlanan arkadaşını Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırdı. Durumu ağır olan ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edilen Battal, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.