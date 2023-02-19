Hayat sitesi 19 kişiye mezar oldu

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerde Malatya'nın ilk yapılan sitesi olarak tarihe geçen sitede 19 kişinin vefatı büyük üzüntü yarattı.

Site görevlisi Ali Dalkılıç'ın yaptığı açıklamada, deprem ile birlikte 4 sitenin tamamının yıkıldığını söyledi. Dalkılıç, "Gece depremin sarsıntısı ile kendimizi dışarı attık. O anda binaların yıkılmasına şahit olduk. Kıyamet gibiydi halen şokunu atlatamadık. Enkazın altında 10 kişiyi kurtardık. Şimdi enkazın kaldırılması için bekliyoruz. Devlet yetkilileri sağ olsun depremin ardından hemen yetişti." diye konuştu.