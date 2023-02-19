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Giriş Tarihi: 19.2.2023 14:23 Son Güncelleme: 19.2.2023 14:38

Hayat sitesi 19 kişiye mezar oldu

Malatya’da 1995 yılında 64 daire olarak yapılan hayat sitesinde enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Tahir ÖZÇELİK Tahir ÖZÇELİK
FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Hayat sitesi 19 kişiye mezar oldu

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerde Malatya'nın ilk yapılan sitesi olarak tarihe geçen sitede 19 kişinin vefatı büyük üzüntü yarattı.

Site görevlisi Ali Dalkılıç'ın yaptığı açıklamada, deprem ile birlikte 4 sitenin tamamının yıkıldığını söyledi. Dalkılıç, "Gece depremin sarsıntısı ile kendimizi dışarı attık. O anda binaların yıkılmasına şahit olduk. Kıyamet gibiydi halen şokunu atlatamadık. Enkazın altında 10 kişiyi kurtardık. Şimdi enkazın kaldırılması için bekliyoruz. Devlet yetkilileri sağ olsun depremin ardından hemen yetişti." diye konuştu.

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Hayat sitesi 19 kişiye mezar oldu
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