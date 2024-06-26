Diyarbakır ve Mardin'de 15 kişinin öldüğü yangın felaketinden etkilenen vatandaşların yaraları devlet tarafından sarılırken, sakat hayvanların yeniden yürümesini sağladığı için "Hayat Tamircisi" olarak bilinen Hasan Kızıl, yangından yaralanan hayvanlara şifa dağıtıyor.

Kızıl, memesi yanan hayvanların yeniden süt vermesi ve yavrularını doyurması amacıyla meme uçlarına stent takarken, tırnak ve vücudu yananlara da müdahale de bulundu.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki Köksalan köyünde Cuma gecesi ekili alanda başlayan yangın rüzgârın şiddetiyle Yazçiçeği, Bağrık ve Ağaçsever köyleri ile Mardin'in Mazıdağı ilçesi Yücebağ, Şenyuva ve Yetkinler mahallelerinde de sıçramıştı. Yangında 15 kişi hayatını kaybederken, 924 hayvan ölürken, 300 civarında hayvan ise yaralanmıştı.

"80 CİVARINDA HAYVANA MÜDAHALE EDİLDİ"

SABAH'a konuşan 'Hayat Tamircisi' Hasan Kızıl, dört günde 80'e yakın hayvanı tedavi ettiklerini söyledi. Memeleri yanan keçi, koyun ve ineklere, meme uçları açılsın diye stent taktığını belirten Hasan Kızıl, "Dört gün önce Diyarbakır ve Mardin büyük bir yangın felaketi yaşadı. 15 canımızı yitirirken, yangında alevlerin arasında kalan onlarca hayvan ölürken, bir o kadarı da yaralandı. Felaketin hemen ardından sosyal medyada yanan hayvanların görüntülerini görünce bölgeye geldim. Yanıklara müdahale edildi. Tırnakları yanan hayvanlara da müdahale ederek sargıya aldık. Şuana kadar aralarında eşeğin de olduğu 80 civarında büyük ve küçükbaş hayvanların yaraları sarılıp tıbbi müdahale de bulunuldu. İlaç desteği de alınarak, hayvanların hayata tutunması yeniden süt vermesi ve doğum yapması amacıyla sahada çalışmalar sürüyor" dedi.

"BÜYÜK KORKU VE TRAVMA YAŞADILAR"

Bu hayvanlar yangın nedeniyle büyük bir felaket, korku ve travma yaşadığını ifade eden Hasan Kızıl, "Ayrıca hayvanlar bunun yanı sıra vücutlarındaki yanıklardan dolayı acı çekiyorlar. İnşallah tedavilerinin ardından yeniden hayata tutunacaklardır. Bununla ilgili elimizden gelen her türlü çabayı ortaya koyuyoruz. Bizi sevindiren bir durumda uzuv kaybı yaşayan hayvanların olmamasıdır" ifadelerini kullandı.