‘Hayat Tamircisi’ Hasan bir hayat daha kurtardı

Mardin'deyaptığı protezlerle yüzlerce hayvanın yeniden uçmasını, yürümesini sağlayan 'Hayat Tamircisi' Hasan Kızıl, bu kez kırılan bir şişenin ağız kısmına başı sıkışan kaplumbağanın yardımına koştu. Derik Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Anadolu Lisesi öğrencileri, kaplumbağayı görünce Kızıl'ı aradı. Aracıyla okula giden Kızıl, bitkin ve hareketsiz durumdaki kaplumbağayı evindeki atölyesine götürdü. Pense kullanarak yarım saatlik bir operasyonla kaplumbağanın başını sıkıştığı şişe parçasından kurtardı.