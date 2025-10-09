Hayat varsa umut da vardır projesıne ödül

Elazığ Sivrice Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda yürütülen "Hayat Varsa Umut da Vardır" projesi, kadın hükümlüler ve yanlarındaki çocuklara sağladığı fiziksel, psikolojik ve sosyal destekle Avrupa'nın prestijli EuroPris Cezaevi Başarı Ödülü'ne layık görüldü. Konuya ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Onarıcı adalet anlayışıyla insanı önceleyen projemiz Avrupa genelindeki 30 proje arasında birinci oldu. Dünyada bir ilk olan projemizle; kadın hükümlüler ve çocuklarına fiziksel, psikolojik ve sosyal açıdan destek sağlıyor, toplu yaşama uyumunu artırıyor, yeniden topluma kazandırılmalarını güçlendiriyoruz. İnsan odaklı yaklaşımımızı ve onarıcı adalet anlayışımızı yansıtan bu projede emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı tebrik ediyorum" dedi.

BAHÇE, HAVUZ, ŞELALE...

Proje kapsamında kurumun bahçesi, açık hava sineması, şelale ve havuz ile yeniden tasarlandı. Ceza infaz kurumunda kümes hayvanları ve doğal yaşam alanlarının yer aldığı yaşam parkı oluşturularak, alternatif rehabilitasyon yöntemleri uygulandı. Proje, kadın hükümlüler ve yanlarında kalan çocukların fiziksel, psikolojik ve sosyal açıdan gelişimine katkı sağlıyor. Böylelikle hükümlüler ve çocuklarının ceza süresi sonunda topluma adaptasyon süreçleri kolaylaşıyor.