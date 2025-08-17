“Hayata Değer Sitesi"ndeki ihmaller iddianamede 13 şüpheliye 22.5 yıla kadar hapis istendi! SABAH itfaiye raporuna ulaştı: Yüklenici firmalar asli kusurlu

Ankara'nın Çankaya ilçesi Alacaatlı Mahallesi Valore Sitesi'nde bulunan 26 katlı binanın 4'üncü katında çıkan yangında Hüsniye Çelik Şahin, 3,5 aylık oğlu Aras Şahin ve sitenin güvenlik görevlisi Muharrem Çetinkaya (63) hayatını kaybetmişti. Yangınla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında sorumlular hakkında iddianame hazırlandı.

İHMALLER SİLSİLESİ

SABAH'ın ulaştığı iddianamede daha önce ihmaller silsilesinin sıralandığı itfaiye raporuna yer verildi. Valore Sitesi'nde çıkan yangının büyümesinde bir dizi yapısal ve teknik eksiklik gözler önüne serildi. Binadaki faciayla ilgili raporda yangın söndürme sisteminin olduğu ancak içinde su olmadığı, kaçış yollarında yönlendirme levhaları, kat bilgisi uyarıları ve acil aydınlatmaların bulunmadığı ve binanın şaft boşluğunda bina sakinleri tarafından bırakılan çeşitli eşyaların yangını artırdığına yer verildi. Bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan raporda da binanın yangın güvenliği açısından ciddi eksiklikler barındırdığı ve yönetmeliklere aykırı durumların tespit edildiği yer aldı.

YÜKLENİCİ FİRMALAR ASLİ KUSURLU

13 şüpheli hakkında taksirle birden fazla insanın ölümüne neden olmaktan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezasının istendiği iddianamede, yangın yönetmeliğine uygunluk açısından yüklenici firmaların asli kusurlu olduğu vurgulandı. Buna göre; Oğuz Ata Mimarlık Mühendislik şirketi ile ATD Mimarlık Proje şirketinin asli kusurlu, şantiye şefi İbrahim Konca, inşaatın başlangıcından 2019 sonuna kadar görevli olduğu süreçte asli kusurlu, Pozitif Yapı Denetim şirketinin de 2020'de lisans iptali sonrası denetim görevini yapmadığı için asli kusurlu, site yöneticisi Fikret Artan, kırmızı etiketli asansörleri çalıştırmaya devam ettiği ve yangın hollerindeki sorumluluklarını yerine getirmediği için tali kusurlu olarak değerlendirildi.

9 ŞÜPHELİ ASLİ KUSURLU

Valore Sitesi'ndeki yangının çıkmasına yol açan yapı eksikliklerinden asli kusurlu olanlar arasında ATD Mimarlık Proje şirketi adına Nesibe Sevgi Tekin, Fatma Bilgenur Güler, Mustafa Yazar ve Kadir Dursun, Oğuz Ata Mimarlık Mühendislik İnşaat şirketi adına Esra Yaşar Özdil, Muhammed Hüseyin Yaşar ve Bedri Yaşar, Pozitif Yapı Denetim şirketi adına ise şirket sahibi Yavuz Selim Karaman ve şantiye şefi İbrahim Konca yer aldı.

TALİ KUSURLU 4 ŞÜPHELİ

Yangın sırasında güvenlik önlemlerinin yetersiz uygulanması ve asansörlerin hatalı çalıştırılmasına izin verilmesinden tali kusurlu olanlar ise site yöneticisi Fikret Artan, Makine Mühendisi Alican Öztürk, asansör bakım firmasında yardımcı eleman olarak görev yapan Mustafa Akkaşoğlu ve firma sahibi Mücahit Enes Ekşioğlu oldu.