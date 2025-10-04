Hayata döndürdü ama kurtaramadı

Antalya Döşemealtı'nda hemşire Gamze Altınok'un kullandığı otomobil, arkadan çarpan araç nedeniyle önündeki araca çarptı. Kazada Gamze Altınok hafif yaralanırken, arka koltuktaki teyzesi Elife Taş (58) ve kuzeni Gonca Taş (30) ağır yaralandı.

Altınok, teyzesine 10 dakika kalp masajı yaparak hayata döndürmeye çalıştı. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle Elife ve Gonca Taş çıkarılarak hastaneye kaldırıldı; ancak Elife Taş kurtarılamadı. Gonca Taş tedavi altına alındı. Kazada diğer araç sürücülerinden birinin de sağ el baş parmağı koptu. Elife Taş'ın cenazesi otopsi sonrası Ankara Polatlı'ya gönderildi.