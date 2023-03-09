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Giriş Tarihi: 10.3.2023

Hayata ‘Hayat’la tutunacaklar

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Hayata ‘Hayat’la tutunacaklar
Hatay'da yaşayan 39 yaşındaki Mehmet Acar, 1 yıl önce halasının bir arkadaşı aracılığıyla 25 yaşındaki Fas uyruklu Siham Mehim ile tanıştı. Birbirlerine âşık olan Acar ve Mehim, Fas'ta geçen yıl ekim ayında yapılan nikâhla evlendiler. Hatay'da da düğün törenlerini yapan çift evliliklerinin henüz 3. ayında deprem felaketiyle sarsıldı. Depremden kısa süre önce bebekleri olacağını öğrenen Acar çifti mutluluklarını yaşarken, depremde evleri ağır hasar aldı. Eşi ile birbirlerini severek evlendiklerini, gelen bebek haberi ile çok mutlu olduklarını ifade eden Acar, "Kısa süre önce bebeğimiz olacağını öğrendik, çok mutlu olduk. Yuvamızı kurmaya başlamıştık, yeni eşyalar aldık, oturum izni ile bebeğimiz için hazırlıklara başlayacaktık ki deprem felaketini yaşadık. Sesler gelmeye başladı, ev üst taraftan yıkıldı. Depremin bitmesini bekledik, Allah'tan beklemişiz. Çıksaydık, bütün duvarlar yola çökmüş arabaların üstüne, altında kalabilirdik" dedi.

UMUT OLACAK
Deprem anında çok korktuğunu ancak hayatta oldukları için mutlu olduklarını dile getiren Siham Mehim Acar, "Ev üstümüze yıkılıyordu, çok şükür bizlere bir şey olmadı. Şimdi sadece bebeğimi düşünüyorum. Anne olacağımı düşününce dünyalar benim oldu. Onun iyi olması için her şeyi yapacağım. İlk günlerde arabada kalık ama şimdi çadıra geldik, burada iyiyiz. Çok şükür enkaz altında kalmadık, hayattayız, artık bebeğimiz için yeniden hayata tutunacak, ayağa kalkacağız. Benim, eşimin ve ailesinin hayatta kalması hatırına bebeğimizin adını 'Hayat' koyacağız" diye konuştu.

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Hayata ‘Hayat’la tutunacaklar
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