Hayatı depremle başladı depremle son buldu

17 Ağustos 1999'da merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan deprem sırasında Gaziantep'te sabaha karşı gözlerini dünyaya açan Osman Enes Baştürk'ün 24 yıllık hayatı, bir depremle başlayıp başka bir depremle son buldu. Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde henüz 3 gün önce taşındıkları evlerinde deprem sırasında kardeşi Emirhan'ı korumak isterken üstüne devrilen duvarın altında kalarak yaşamını yitiren Osman Enes'in hayat hikâyesini anne Asiye Baştürk anlattı: "Yiğit ve dağ gibiydi, aslan parçasıydı oğlum. Oğlumu dağlar taşlar deviremezdi.Öyle pehlivan gibiydi. Kuldan gelmedi, Allah'tan geldi. Oğlum kardeşine kendisini siper etmiş ama kendisini kurtaramamış. Elini omzuna atmış. Küçük oğlum enkazın altından çıktı ama o çıkamadı. Osman Enes doğduğu gece ameliyattan çıktığımda hastanede jeneratörler çalışıyordu, 'Bunlar niye çalışıyor?' diye sorduğumda 'İstanbul'da deprem olmuş' demişlerdi. O depremde doğdu, bu depremde hayatını kaybetti. İçim yanıyor."