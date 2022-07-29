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Giriş Tarihi: 29.7.2022 10:35 Son Güncelleme: 29.7.2022 10:36

Hayat'ı kurtaran tamirci nehirde kaybolmuştu: 6'ncı günde acı haber...

Bingöl'deki Murat Nehri'nde boğulma tehlikesi geçiren Hayat Bektaş'ı (13) kurtardıktan sonra akıntıya kapılıp kaybolan Aydın Tutkal'ın (43), arama çalışmalarının 6'ncı gününde, cansız bedeni bulundu. Tutkal'dan geriye bir düğünde oynadığı görüntüler kaldı...

DHA
Hayat’ı kurtaran tamirci nehirde kaybolmuştu: 6’ncı günde acı haber...

Oto tamircisi Aydın Tutkal ile arkadaşı Mücahit Keser (45), 24 Temmuz'da aileleriyle piknik yapmak için Murat Nehri'nin kıyısına gitti. Tutkal ile Keser, saat 16.00 sıralarında bölgede piknik yapan başka bir ailenin kızı olan Hayat Bektaş'ın nehirde akıntıya kapıldığını görüp yardıma koştu. İki arkadaş, suya atlayıp çocuğu çıkardı. Mücahit Keser kıyıya çıktı, akıntıya kapılan Aydın Tutkal ise kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri, 2 çocuk babası Aydın Tutkal için arama çalışması başlattı. Çalışmalara Şanlıurfa Polis Sualtı Arama ve Kurtarma, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Diyarbakır ve Bingöl AFAD müdürlükleri ile Batman İtfaiyesi'nden 14 dalgıç, jandarma, güvenlik korucuları, SAR, AKUT personeli ve gönüllülerden oluşan 130 kişilik ekip katıldı. Ekipler, bugün sabah saatlerinde Tutkal'ın cansız bedenine ulaştı.

EŞİNİN YANINA DEFNEDİLECEK

Aydın Tutkal'ın cenazesi, ekipler tarafından sudan çıkarılıp Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan otopsinin ardından Tutkal, 2 yıl önce kanserden hayatını kaybeden eşinin yanına defnedilecek.
Öte yandan Aydın Tutkal'dan geriye bir düğünde oynadığı anlara dair görüntü kaldı.

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Hayat'ı kurtaran tamirci nehirde kaybolmuştu: 6'ncı günde acı haber...
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